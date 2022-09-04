紅衣女專偷銀樓假買真偷邊銷贓邊偷 警連破2案起7項贓物

紅衣女子專偷銀樓假買真偷，還邊銷贓邊偷高市警連破2案查獲7項贓物。（民眾提供）

2022/09/04 09:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄出現假買金飾真偷竊女賊，至少2家銀樓受害，鼓山警方獲報立即成立專案追查，犯案時都穿1件大紅的運動T恤，透過路口監視器鎖定黃姓女子（46歲），她至左營區欲變賣金飾，見店員忙碌又手癢，恰好警方通知銀樓留意女慣竊上門，警方得知紅衣女慣竊行蹤，3分鐘內趕到現場抓人，搜出黃金項鍊1條、白金墜子1條、白金戒指5枚，總價15萬4千餘元。

警方得知疑犯出現在另一家銀樓企圖銷贓，請店家想辦法拖住她，好讓警方能即時趕到現場逮人，店家協助拖延黃女，卻不知也成女賊下手偷金的目標，故技重施，待員警將贓物取出，要求她自己將口袋翻出時，店家才發現原來自己也被偷，怒罵女賊可惡，一邊來店銷贓還一邊偷竊，硬要把店家脫2層皮。

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鼓山分局今指出，內惟所昨午接獲轄區銀樓報案，指稱店內有金項鍊遭女賊竊走，店內監視器拍下全程，警方動員調閱監視器影像，鎖定女嫌騎乘工具與面貌特徵，專案人員立即認出這名慣竊女子，女警呂和柔研判犯嫌可能會至銀樓變賣贓物，便一一連繫左營大路上的銀樓。

其中一間銀樓業者表示，店內剛好有一名紅衣女子，符合警方的描述特徵，正要變賣金項鍊，員警請店家協助拖延對方時間，以利鼓山分局趕往抓人，查獲黃女（46歲）在袋子內起獲在鼓山銀樓店所偷的金項鍊。

不料，警方還發現黃女身上還有白金戒指、白金墜子，店家才知自己已成被害人，幸好助警抓人，也幫助了自己，現場人贓俱獲，黃女坦承犯行，偵訊後彼依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

紅衣女子專偷銀樓假買真偷，還邊銷贓邊偷高市警連破2案查獲7項贓物。（民眾提供）

紅衣女子專偷銀樓假買真偷，還邊銷贓邊偷高市警連破2案查獲7項贓物。（民眾提供）

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