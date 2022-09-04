為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    紅衣女專偷銀樓假買真偷邊銷贓邊偷 警連破2案起7項贓物

    紅衣女子專偷銀樓假買真偷，還邊銷贓邊偷高市警連破2案查獲7項贓物。（民眾提供）

    紅衣女子專偷銀樓假買真偷，還邊銷贓邊偷高市警連破2案查獲7項贓物。（民眾提供）

    2022/09/04 09:31

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄出現假買金飾真偷竊女賊，至少2家銀樓受害，鼓山警方獲報立即成立專案追查，犯案時都穿1件大紅的運動T恤，透過路口監視器鎖定黃姓女子（46歲），她至左營區欲變賣金飾，見店員忙碌又手癢，恰好警方通知銀樓留意女慣竊上門，警方得知紅衣女慣竊行蹤，3分鐘內趕到現場抓人，搜出黃金項鍊1條、白金墜子1條、白金戒指5枚，總價15萬4千餘元。

    警方得知疑犯出現在另一家銀樓企圖銷贓，請店家想辦法拖住她，好讓警方能即時趕到現場逮人，店家協助拖延黃女，卻不知也成女賊下手偷金的目標，故技重施，待員警將贓物取出，要求她自己將口袋翻出時，店家才發現原來自己也被偷，怒罵女賊可惡，一邊來店銷贓還一邊偷竊，硬要把店家脫2層皮。

    鼓山分局今指出，內惟所昨午接獲轄區銀樓報案，指稱店內有金項鍊遭女賊竊走，店內監視器拍下全程，警方動員調閱監視器影像，鎖定女嫌騎乘工具與面貌特徵，專案人員立即認出這名慣竊女子，女警呂和柔研判犯嫌可能會至銀樓變賣贓物，便一一連繫左營大路上的銀樓。

    其中一間銀樓業者表示，店內剛好有一名紅衣女子，符合警方的描述特徵，正要變賣金項鍊，員警請店家協助拖延對方時間，以利鼓山分局趕往抓人，查獲黃女（46歲）在袋子內起獲在鼓山銀樓店所偷的金項鍊。

    不料，警方還發現黃女身上還有白金戒指、白金墜子，店家才知自己已成被害人，幸好助警抓人，也幫助了自己，現場人贓俱獲，黃女坦承犯行，偵訊後彼依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

    紅衣女子專偷銀樓假買真偷，還邊銷贓邊偷高市警連破2案查獲7項贓物。（民眾提供）

    紅衣女子專偷銀樓假買真偷，還邊銷贓邊偷高市警連破2案查獲7項贓物。（民眾提供）

    紅衣女子專偷銀樓假買真偷，還邊銷贓邊偷高市警連破2案查獲7項贓物。（民眾提供）

    紅衣女子專偷銀樓假買真偷，還邊銷贓邊偷高市警連破2案查獲7項贓物。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為行竊變裝掩人耳目 警逮兩大男人專盜抓娃娃機
    2022/08/31 11:46

    為行竊變裝掩人耳目 警逮兩大男人專盜抓娃娃機
    深夜騎車偷香爐 竊賊2週後等紅燈遭警認出被逮
    2022/08/29 16:56

    深夜騎車偷香爐 竊賊2週後等紅燈遭警認出被逮

    滿足生活品質 企二代七期首選此新案
    賊星該敗！偷兒潛建築工地盜電纜 遇到2休假警所長踢鐵板就逮
    2022/08/25 19:58

    賊星該敗！偷兒潛建築工地盜電纜 遇到2休假警所長踢鐵板就逮
    奇怪小賊 潛入民宅只偷走4雙鞋的各1隻
    2022/08/24 10:36

    奇怪小賊 潛入民宅只偷走4雙鞋的各1隻

    「大築文滙」千坪核心地王．正附幼雙學區
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播