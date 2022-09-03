驚險！老翁搭手扶梯險滾落 所長相助雙雙跌倒獲援

老翁死命抓住手扶梯欄杆。（讀者提供）

2022/09/03 10:36

〔記者洪定宏／高雄報導〕79歲彭姓老翁昨天獨自搭手扶梯，突然重心不穩、往左傾斜，老翁緊緊攀住欄杆，高市警左營派出所長李秀玲眼見老翁就要滾落，事態緊急，沒有先按下緊急關閉按鈕，就趨前協助，卻雙雙跌倒，所幸熱心民眾及時搶救，老翁沒有受傷，李秀玲輕傷。

監視器影像畫面顯示，9月2日上午約9點40分，老翁在台鐵新左營站搭手扶梯上樓，大約在第13秒，突然重心不穩、往左傾斜，他緊緊攀住欄杆，雙腳在手扶梯踏板間移動。

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老翁後方隨即有一名拉行李箱的男子搭手扶梯，但沒有出手相助，逕自上樓。後來，第二名男子出現，但他只在地面觀望，直到在附近執行勤務的李秀玲出現，眼見老翁就要滾落，事態緊急，沒有先按下緊急關閉按鈕，就趨前協助。

李秀玲企圖讓老翁鬆開雙手，扶著他上樓，但老翁仍死命抓住欄杆，第二名男子眼見李秀玲與老翁可能跌落手扶梯，趕緊趨前協助，後方第三名男子也跟過去。

因為眾人都沒有按下緊急關閉按鈕，手扶梯持續往上，已硬撐1分半鐘的老翁突然鬆手，身體壓在李秀玲身上，李秀玲往後傾倒，導致頭、臉、左手、左腳擦傷，就醫治療。而老翁沒有受傷，2名熱心男子將他們扶起，解除大約2分鐘的危機。

李秀玲（中）驅前幫助老翁。（讀者提供）

老翁鬆手壓在李秀玲身上，雙雙跌倒，所幸熱心民眾及時搶救。（讀者提供）

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