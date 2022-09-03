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    「台中房思琪案」涉案校長解聘 律師曝：行政救濟應可撤銷處分

    台中A小姐上月１７日控訴20餘年前遭到黃師性侵。（張家銨提供）

    台中A小姐上月１７日控訴20餘年前遭到黃師性侵。（張家銨提供）

    2022/09/03 09:49

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕被喻為「台中房思琪案」的黃姓校長25年前涉及性侵女學生一案，台中市教育局昨天召開性平會審議調查小組報告，性平會同意調查報告及懲處建議，黃師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。對此，知名律師林智群在臉書發文指，關鍵鍵字仍在「20年前」刑法追訴時效已經過了，行政罰法處罰時效更短是「3年」，認為「校長做行政救濟的話，應該可以撤銷這個處分。」

    林智群發文表示，不管是與未滿14歲之人性交罪，或權勢性交罪，刑法沒辦法處罰20多年前的事情，行政罰法的處罰時效更短，是3年，就算是真有其事，台中市教育局可以就20多年前的事情處罰這個老師（現在是校長）嗎？而且用的是最嚴重的處分，解聘，退休金泡湯。

    林智群指出，「這個處分，我覺得很有問題」、「校長做行政救濟的話，應該可以撤銷這個處分」，有網友拿新聞報導說性平法的調查不是沒追溯期嗎？他認為，「調查」跟「處罰」是兩回事，處罰部分，性平法調查沒追訴期規定，就是回歸行政罰法，行政罰法規定3年。

    林智群指，一個沒追訴期的法律，也是違憲的，殺人罪都有30年追訴期，怎麼可能有一個犯罪行為是永遠可以追究的？他認為「這個處理雖然大快人心但卻是一個有問題的處分！」

    律師林智群臉書發文指。（翻攝自臉書）

    律師林智群臉書發文指。（翻攝自臉書）

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