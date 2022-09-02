中市黃姓狼師遭解聘 蔡其昌：只是追查真相的開始

中市黃姓狼師被解聘沒有退休金，蔡其昌表示，解聘只是追查真相的開始。（記者蘇金鳳攝）

2022/09/02 20:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於中市府解聘25年前性侵黃姓導師，民進黨市長候選人、立法院副院長蔡其昌表示，只是追查真相的開始，對受害者三度傷害應該究責。

教育局強調，此案已「設立檢舉專線、廣發調查信、司法、行政雙軌併進調查」。由於教育局已主動告發，除了行政懲處外，後續黃姓教師也將面對司法偵辦。

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台中市今天下午性平會審議調查小組報告，經過審查，性平會同意調查報告及懲處建議，對於黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。

對此，蔡其昌表示，經過了4個多月毫無進度，受害者與家屬更因為身分被洩漏而被狼師騷擾二度傷害，不得已在人本基金會陪同下站出來控訴狼師惡行與市府怠惰，卻還遭受到市府官員造謠抹黑三度傷害，市府遲至今天才在輿論壓力下宣布解聘。

蔡其昌表示，誰洩密受害者身分的造成受害人二度傷害的，盧市長調查了嗎？市府局處首長發言三度傷害受害者與人本基金會，盧市長究責了嗎？蔡其昌痛批，市府對該案未依法處置，遲至四個月後人民站上街頭、輿論炸鍋後才緊急滅火，盧秀燕市長一路迴避沒有任何態度，讓人非常痛心。

蔡其昌強調，解聘狼師只是開始，追查真相才是受害者期盼的正義，後面還有漫長的道路要走。要求市府應繼續擴大調查，包含三間學校與一間補習班的可能受害者，併案調查，釐清案情的脈絡與真相。對於市府這次延宕、忽視校園性侵受害者的行為應進行究責檢討，並改善性平環境，才能讓更多受害者願意站出來相信政府。

對此，教育局強調，依照法律規定，教師是否停聘、解聘、不續聘，是由學校教評會決定，若教師涉及性侵案件，則是由當時學校組成性平會審議；行為人當時為校長或現職為校長者，則由主管機關召開性平會審議、調查，進而懲處。

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