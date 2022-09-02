多哥共和國貨輪船員受傷 強颱來襲前夕送往馬公就醫

多哥共和國籍散裝貨輪「順榮258」，兩度傳出船員受傷都送抵馬公港。（記者劉禹慶攝）

2022/09/02 20:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕多哥共和國籍散裝貨輪「順榮258」，傳出1名中國籍船員作業時遭錨鍊打到右腿致骨頭外露，急需後送就醫。由於今日受到軒嵐諾強颱外圍環流影響，因海浪高低落差過大，海上接駁有風險，轉為緊急申請進入馬公商港。

澎湖海巡隊調查指出，今日上午9時許接獲第十三巡防區轉高雄代理行鄭小姐118專線報案，指稱稱七美西7浬有艘多哥共和國籍「順榮258」散裝貨輪，船上有1名中國籍船員海上作業時，不慎遭錨鍊打到右腿致骨頭外露，急需後送就醫。

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由於今日澎湖海域受颱風外圍環流影響，海象不佳（下午7-8陣風10級），申請之空勤直升機因天候不佳無法起飛接駁，下午3時許由PP10087巡防艇嘗試於內垵南與「順榮258」接駁，因海浪高低落差過大，海上接駁有風險，遂請「順」輪申請進馬公港以利傷患接運，澎湖縣政府消防局救護車在岸上待命，船一靠岸立即將傷患送往醫院搶救。

無獨有偶的，這艘「順榮258」多哥共和國籍散裝貨輪，今年5月28日在吉貝東2.5浬處，有名印籍船員工作時不慎受傷，意識清楚，急需後送就醫。由第十三巡防區指揮部通報艦隊分署澎湖海巡隊派遣PP-3583巡防艇趕往後送救援，順利將傷患送抵馬公港，並交由澎湖縣消防局救護車載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

多哥共和國籍散裝貨輪「順榮258」，傳出船員受傷緊急泊靠馬公商港。（記者劉禹慶攝）

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