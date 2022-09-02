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    不怕抓、不怕關，要錢免談！寧坐牢也不辦保 霸王餐狂婦今再被起訴

    60歲楊姓婦人（紅衣者）曾在北市市民大道上的某火鍋店吃霸王餐，被店家監視器錄下。（資料照）

    60歲楊姓婦人（紅衣者）曾在北市市民大道上的某火鍋店吃霸王餐，被店家監視器錄下。（資料照）

    2022/09/02 17:46

    〔記者錢利忠／台北報導〕大學畢業的60歲楊姓婦人，多次吃霸王餐而前科累累，今年6月獲交保後，7月20日又前往連鎖迴轉壽司店狂吃1730元的霸王餐，氣得店家報警提告，台北地檢署當時以有再犯之虞將她聲押，台北地院雖同意具保，不過她寧願入監也不願拿錢交保，因此被裁押；檢方今依詐欺罪再將她追加起訴。

    楊婦多次前往知名麻辣鍋、高檔魚翅、連鎖鐵板料理等多家餐廳吃霸王餐，吃上多起詐欺官司，包括台北、士林及新北地院都有她的案子。

    她屢次因吃霸王餐而頻繁進出監所，今年6月20日前往連鎖壽司餐廳，1個人就狂吃25盤，合計1730元的餐點，結帳時卻雙手一攤，無賴地說：「我沒錢」，店家報警提告後，她還拿出身心障礙手冊試圖脫罪。

    檢警調查，楊婦多年來常在大台北的各大餐廳用餐，飽食後還請店員打包外帶，卻沒錢結帳，吃上多件詐欺官司，她仍不知悔改，自前年5月開始，另涉嫌於大台北地區的多家餐廳吃霸王餐、唱歌及搭計程車不付錢，陸續被法辦。

    此外，今年5月14日傍晚她又再次吃霸王餐而登上媒體版面，檢方查出，楊婦當天傍晚在北市東區某知名火鍋店吃霸王餐，點了頂級牛小排、讚岐烏龍麵、手工蝦餃、東石鮮蚵、海鮮盤等高檔食材，1個人就狂吃3178元的餐點，甚至還指示店員幫她打包，她卻在結帳前落跑，氣得店家上臉書社團「爆料公社」公布她的用餐畫面，此案也一併於今日起訴。

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