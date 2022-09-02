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    反賄選！台中檢警聯手辦座談會加強情蒐查緝能力

    為防止賄選情事發生，台中霧峰分局與台中地方檢察署舉辦座談會，向員警講解查察賄選、防制暴力介入、查處假訊息及查緝選舉賭盤等重點工作。（記者林旻臻翻攝）

    為防止賄選情事發生，台中霧峰分局與台中地方檢察署舉辦座談會，向員警講解查察賄選、防制暴力介入、查處假訊息及查緝選舉賭盤等重點工作。（記者林旻臻翻攝）

    2022/09/02 13:45

    〔記者林旻臻／台中報導〕9合1選舉將在今年11月26日登場，並於本週開放登記參選，為確保選舉過程平順，台中市政府警察局霧峰分局除了加強各區公所警力佈署，防止不法人士滋擾登記參選作業外，也與台灣台中地方檢察署共同召開「111年地方公職人員選舉查賄制暴工作座談會」，由檢察長郭永發親自向霧峰分局員警講解查察賄選、防制暴力介入、查處假訊息及查緝選舉賭盤等重點工作。

    霧峰分局表示，選舉期間檢警合力聯手加強情蒐賄選情事、查緝選舉賭盤、黑道幫派及不實假訊息以避免暴力、恐嚇及不實謠言等不法情事誤導視聽，介入選舉作業影響投票公正性。

    另外，霧峰分局也成立淨化選舉治安專責小組，負責蒐報各種賄選賭盤情資並分析、研判、查處，以即時防止不法勢力影響投票；另如有情資或網路巡邏發現散布假訊息情事，立即偵處並澄清說明，避免民眾受到不實訊息影響。

    霧峰分局長李建興表示，警方絕對有能力、有決心維持選舉期間治安，確保轄區選舉工作順利進行，並向民眾呼籲如有發現賄選、選舉賭盤或假訊息等不法情事介入選舉，請立即撥打查賄檢舉專線04-23393094，並可獲得檢舉獎金。警方將立即追查嚴辦，共同維護選舉公平公正。

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