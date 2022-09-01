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    台南殺警案刑大到現場花1小時 議員促警局、刑大遷溪南

    對於南市警察局遷建案，市警局局長方仰寧表示，如果有此機會，且有中央的補助，樂見其成。（記者蔡文居攝）

    對於南市警察局遷建案，市警局局長方仰寧表示，如果有此機會，且有中央的補助，樂見其成。（記者蔡文居攝）

    2022/09/01 13:18

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南日前發生殺警案，地點位於台南市安南區，而台南市警察局及市刑大位於新營區，市刑大和鑑識中心趕往需花將近1小時的時間，市議員王錦德今天總質詢，要求市警局和刑大，應盡量遷移到溪南原市區犯罪率最高的地點，這樣辦案效率也較高。

    市警局長方仰寧表示，市警局也是市府團隊的一份子，遷移包括用地取得和興建經費，需要有階段性的規劃，如果有此機會，且有中央的補助，樂見其成；如果沒有，有些重要較急迫者，可以先來做。目前市警局對此也已規劃很久，包括永康砲校的用地也有在考量，但目前並無適合的土地，如有適當地點會來提案規劃。

    方仰寧說，目前包括市警局、市刑大及保大的廳舍若要遷移所需的經費，以刑大和保大而言，每一個廳舍興建經費約3億，市警局則需7億以上，所需經費至少13億元，如果整體興建，費用會較節省一點。

    王錦德表示，日前的殺警案，於上午11點46分發生，市刑大於12點半接獲通知，趕到現場已下午1點25分，從新營到安南區快要1小時，這樣時程恐會影響辦案時效。目前犯罪率最高的地區主要都集中在原台南市區及永康、歸仁區，但是市警察局、市刑大卻在新營，建議刑大和市警局應盡量遷移到犯罪率最高的地區，這樣辦案效率也高。這可能無法一次到位，但這是一個重新思考的開始。

    方仰寧說，市刑大和鑑識中心，前往支援是需要1小時，但當天也有先調動安南區的隊部先到現場支援，而包括永康、市區的警力也有調度趕往支援。

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