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    保全A走住戶743萬管理費 管委會竟在1年後才發覺

    宋姓保全A走住戶743萬管理費被判刑3年。（資料照）

    宋姓保全A走住戶743萬管理費被判刑3年。（資料照）

    2022/09/01 12:01

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄三民區某大樓傳出保全監守自盜，宋姓保全因積欠債務，竟把歪腦筋動到住戶頭上，他從2020年1月陸續A走管理費，金額高達743萬餘元，管委會直到去年4月才查覺異狀，宋到案後坦承犯行，被法官依業務侵占罪判徒刑3年。

    判決指出，宋姓保全員從2015年3月就開始在該大樓擔任管理員，負責收取住戶繳交的管理費，再轉交該大樓管理委員會，還要負責製作管理費報表以供核對；2020年，他因在外積欠債務無力償還，竟把歪腦筋動到住戶頭上。

    宋向住戶收取管理費後，利用部分住戶因年繳優惠而交付全年管理費（年繳管理費可打9折）的機會，將一次繳足的全年管理費，改以月繳方式登帳並存入管委會帳戶，陸續將中間的部分差額拿來還債。

    為了避免A錢的行為曝光，宋姓保全還製作假報表供管委會查核，管委會被暪了1年多，直到去年4月找來專業人員查帳，才驚覺已被宋姓保全A走743萬餘元。

    高雄地院審理時，宋姓保全坦承犯行，但辯稱自己有回補一些管理費，沒有A走743萬這麼多錢，但法官根據相關會計資料，認定他仍保有700萬元犯罪所得，依業務侵占罪判徒刑3年，未扣案犯700萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，可上訴。

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