想家了！ 瑞士男運毒判刑18年 8/30成功返國服刑

在跨機關的通力合作下，終於移交該名瑞士籍受刑人返國服刑。（記者吳政峰翻攝）

2022/09/01 10:35

〔記者吳政峰／台北報導〕一名瑞士男子多年前在我國運毒，被判刑18年確定，2015年入監執行，服刑期間因為想家，透過瑞士商務辦事處向我國請求返回母國執行，台瑞雙方經過多年洽談，終於2020年間簽署移交受刑人協定，並於8月30日成功移交該名受刑人返國服刑。

本件瑞士籍受刑人多年前在我國涉及運輸第一級毒品案件，經法院判處18徒刑年確定，於2015年間入監服刑，於服刑期間透過瑞士商務辦事處向我國法務部表示希冀返國服刑，經台瑞雙方共同協商多時，終於2020年12月11日簽署移交受刑人協定，立下兩國移交受刑人的正式制度。

請繼續往下閱讀...

法務部指出，兩國完成簽署移交受刑人協定後，由法務部召集「跨國移交受刑人審議小組」會議審議，決議同意進行移交後，即由法務部國際及兩岸法律司同仁擔任聯繫窗口，針對執行計畫持續與相關單位研議，並透過瑞士商務辦事處及其權責機關，與桃園地檢署、台北監獄、調查局國際事務處及桃園市調查處機場調查站等人員通力合作，在兼顧防疫規範及確保參與人員健康安全的前提下，終於8月30日達成該名受刑人移交接返回母國的任務。

法務部表示，為協助在我國服刑的外籍受刑人得以返回其原籍國執行剩餘刑期，以利家屬就近探視及受刑人執行期滿重返其社會，達特別預防的教化成效，將持續推動受刑人移交，本案受刑人是首位完成移交返回瑞士服刑的案例，展現我國具體實踐國際人道主義的努力。

法務部說明，部長蔡清祥特別重視拓展各面向的國際司法合作，截至今日，我國已移交7名德籍、2名英籍、1名丹麥籍、1名波蘭籍及1名瑞士籍受刑人分別返回母國繼續服刑，深獲國際間的肯定。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法