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    退休前想升九職等課長 高雄關官員夾帶5萬1千元禮券行賄關務長

    高雄關官員為了退休前想陞九職等課長，竟在公文夾帶5萬1千元禮券行賄關務長。（資料照）

    高雄關官員為了退休前想陞九職等課長，竟在公文夾帶5萬1千元禮券行賄關務長。（資料照）

    2022/09/01 10:37

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕64歲的財政部高雄關廖姓官員，為了趕在65歲退休前晉陞9職等課長缺，竟在自我推薦表的公文內，夾帶17張面額3千元的郵政禮券，企圖行賄高雄關蘇姓關務長，蘇姓關務長直接把案子送政風室處理。

    檢廉追查時，廖男否認行賄，辯稱是送緝私獎金給關務長，但高雄關多人證稱，蘇姓關務長從未領過緝私獎勵金，即使行政院長蘇貞昌曾率員到場勉勵查緝走私香菸有功人員，蘇姓關務長也不在有功人員清單裡，因此檢方不採信廖的說詞，依行賄罪將他起訴。

    檢方指出，廖姓官員在高雄關旗津分關負責櫃場查緝、過濾艙單等業務，他因為即將屆齡退休，為了能領到比較多的退休金，他於2021年8月12日把自我推薦表夾在公文夾裡，當面交給蘇姓關務長，希望蘇姓關務長能在陞遷人員「綜合考評」的20分核分權上給他高分。

    由於當時2021年的陞遷作業已辦理完成，蘇姓關務長拒絕受理，請他下年度再來辦理陞遷甄審作業，廖男於是等到今年1月15日，再把自我推薦表電子郵件方式寄給蘇姓關務長及廖姓分關主任及關務署長謝鈴媛，希望能推薦他陞任課長，但蘇姓關務長及廖姓分關主任都不肯推薦他。

    今年1月26日下午，廖男拿著自我推薦表的公文，直接面見蘇姓關務長，爭取能陞課長，但蘇姓關務長另有要務未能接見他，於是廖男把公文交給機要人員，請他們代轉交，結果蘇姓關務長打開公文後，發現裡面竟夾帶17張面額3千元的郵政禮券，蘇姓關務長二話不說，直接把案子送交政風室查處。

    檢、廉介入調查時，廖男否認犯行，辯稱是這些禮券是給關務長緝私獎勵金，不是用來行賄，但檢方傳喚多位高雄關人員作證，他們都說，蘇姓關務長從2020年3月就任以來，徒未領過任何一筆緝私獎勵金，甚至緝私有功人員名單中也不會有蘇姓關務長的名字，因此檢方根據相關事證，認定廖男是為求陞官才行賄蘇姓關務長，偵結後依不違背職務行賄罪將他起訴。

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