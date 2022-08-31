陳水扁涉更一審教唆洩密案 高院今重組合議庭

高院更一審審理陳水扁教唆洩密案的陪席法官調任，高院今重組更一審合議庭。（記者楊國文攝）

2022/08/31 21:02

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁原本涉及國務機要費等五大案，均因其病情獲裁定停止審理，其中，國務機要費部份，經過立院三讀通過會計法第99條之1修正條文予以除罪法源，使他原本一審被判無期徒刑重罪獲得免訴確定，高等法院考量，陳水扁另涉及更一審的教唆洩密案因陪席法官劉元斐調職離任，今以人工抽籤重分案，由中籤的吳定亞法官接任陪席法官，承審合議庭的審判長為林怡秀、受命法官為蔡羽玄。

高院法官吳定亞曾在台北地院任職時，擔任陳水扁涉嫌國務機要費的陪席法官，升上二審後，吳曾調任民事庭，幾年前又調回刑事庭，高院認為吳定亞並無法定迴避要件，因此今將他列入抽籤分案的法官。

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陳水扁、吳淑珍夫婦因涉及龍潭購地案收賄4億元、陳敏薰1千萬買官案、二次金改向元大收賄2億元、海外洗錢等四案，分別被判處20年徒刑定讞，及各併科罰金2億5千萬元、2億元定讞。陳水扁則因健康不佳，多年前獲保外就醫中，吳淑珍被評估其病情無法執行入監服刑，而暫未入監。

陳水扁原本尚有5大棘手的官司，經高院、北院每3個月評估其病情後，從6年前起至今均因「健康因素」無法到庭審理，而獲裁定停止審理；5案中，又以一審判無期徒刑的國務機要費貪污案為最，因國務機要費獲除罪，已獲判免訴確定。

法界指出，陳水扁剩下已停審的四案，分別為台北地院審理扁被控侵占公文案、陳敏薰買官洗錢案、高等法院更一審審理教唆偽證案、更一審審理二次金改國泰併世華案。

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