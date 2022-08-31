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    交通安全月9/1啟動 苗縣10路口科技執法上路

    交通安全月於9月1日啟動，苗栗縣警察局於全縣10處易違規肇事路口新建置的科技執法系統也隨之上路執法。（圖由苗栗縣警察局提供）

    交通安全月於9月1日啟動，苗栗縣警察局於全縣10處易違規肇事路口新建置的科技執法系統也隨之上路執法。（圖由苗栗縣警察局提供）

    2022/08/31 16:37

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通安全月於9月1日啟動，苗栗縣警察局於全縣10處易違規肇事路口新建置的科技執法系統也隨之上路執法；縣長徐耀昌化身交通大使，與縣吉祥物「貓裏喵」共同宣導，以提升民眾對交通安全的重視，養成用路人良好習慣。

    縣警局為改善交通違規問題、建立民眾良好用路習慣，盤點全縣10處易違規肇事路口，建置路口多功能科技執法系統經完成驗收，將於9月1日起執法。

    10路口分別為苗栗市中正路與為公路口、恭敬路與信義街口，頭份市中華路與自強路口、中正路與信東路口、中央路與自強路口、中央路與中興路口、中央路與永貞路口、竹南鎮環市路三段與光復路口、公館鄉台6線與苗26線口、苑裡鎮中山路與為公路口。

    縣警局表示，科技執法系統藉由AI科技智慧偵測違規行為，可避免執法爭議及減少員警負擔，執法項目從原有的闖紅燈、超速等，更能偵測機車未兩段式左轉、車輛未禮讓行人、逆向行駛、未保持路口淨空及不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示行駛等交通違規。

    此外，縣警局於交通安全月將限定發送「交通安全桐花御守」，蘊藏守護人身平安的意義，可供繫於包包或車內掛飾。徐耀昌提醒鄉親，熟記交通安全月口號「車輛慢看停、行人停看聽」，駕駛人行經路口時，應放慢速度禮讓行人優先通行，行人也應依規定穿越道路，保持警覺注意左右來車。

    縣長徐耀昌化身交通大使，與縣吉祥物「貓裏喵」共同宣導交通安全。（圖由苗栗縣警察局提供）

    縣長徐耀昌化身交通大使，與縣吉祥物「貓裏喵」共同宣導交通安全。（圖由苗栗縣警察局提供）

    苗栗縣警察局於交通安全月將限定發送「交通安全桐花御守」，蘊藏守護人身平安的意義，可供繫於包包或車內掛飾。（圖由苗栗縣警察局提供）

    苗栗縣警察局於交通安全月將限定發送「交通安全桐花御守」，蘊藏守護人身平安的意義，可供繫於包包或車內掛飾。（圖由苗栗縣警察局提供）

    苗栗縣警察局盤點全縣10處易違規肇事路口，建置路口多功能科技執法系統經完成驗收，將於9月1日起執法。（圖由苗栗縣警察局提供）

    苗栗縣警察局盤點全縣10處易違規肇事路口，建置路口多功能科技執法系統經完成驗收，將於9月1日起執法。（圖由苗栗縣警察局提供）

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