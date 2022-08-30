無利用價值會載到公海活摘器官...被愛情陷阱拐到緬甸 他獲救現身說明

年僅26歲陳男（圖中）這個月中旬被女網友拐到緬甸KK園區，今天在南市議員林燕祝（左1）及議員參選人姚正玉陪同下現身說法。（記者王姝琇攝）

2022/08/30 15:50

〔記者王姝琇／台南報導〕年僅26歲陳男8月中被女網友以愛情詐騙手法拐到緬甸KK園區，22日獲救歷劫歸來，今天在南市議員林燕祝等人陪同下現身說明整個被騙的過程及遭遇的狀況，呼籲大眾不要再被騙！

陳男提到，月初在臉書認識女網友，對方以員工旅遊可攜伴為由邀陳男一起到泰國玩，但一落地泰國，女網友沒見著還被人蛇集團控制，以人身安全脅迫直接載去「受訓」，期間目睹許多來自各國受害者被凌虐，陳男心生恐懼配合各項要求。

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陳男表示，至今想起來還是心有餘悸。剛到時的第1天，就要開始上集團擬定好的「訓練」課程，首先必須要取個綽號，結合社群上假照片、資產等，第2天就馬上進行「模擬考」。前3個星期為磨合適應期，培訓約1個月後「正式上工」。

陳男親眼目睹許多人因詐騙業績不佳或觸犯紅線偷偷拍照錄影，就會受電擊棒電擊，或不給飯吃等處罰，甚至有人慘遭「脫光關水牢」，全身泡進髒水整天，不僅皮膚潰爛，身體上的折磨，心靈上也接近崩潰。最可怕的是，得知若是「沒有利用價值」，會被當地人蛇集團載至柬埔寨港口，到公海後被注射麻醉劑，然後活摘取下器官，等於沒有機會回頭。

林燕祝說，服務處在19日收到陳姓當事人哥哥的陳情，指弟弟與女網友到泰國員工旅遊，13日搭機前往泰國、15日失聯，等了幾天還是沒有弟弟的消息，就向永康分局報案。接獲陳情後即通知永康分局長甘炎民，透過刑事局國際刑警科與航警局救人，在溝通協商期間，還有台灣人蛇集團要求付贖金，警方也告知家屬，一切交由警方處理，最終順利獲救。

不過，22日中午當事人返抵國門之際，台灣人蛇集團竟在機場等人，要求家屬付120萬元贖金，台南警方得知消息，在警方與航警嚴密保護下，當事人平安由家屬接走。目前警方掌握台灣人蛇集團的線索，正循線調查偵辦中。

台南市刑警大隊長林宏昇表示，目前受理遭詐騙至境外共有53案，其中12案已返國；市警局陸續查訪出境東南亞的台南市民共計372人，呼籲國人若身處柬埔寨或越南可與胡志明市辦事處聯絡；在泰國則可與駐泰國台北經濟文化辦事處聯繫。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台南市刑警大隊大隊長林宏昇呼籲受困國人可透過相關管道求援。（記者王姝琇攝）

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