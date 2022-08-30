調查局長王俊力舉行查賄授旗 最新賄選情資已達148件

調查局在各縣市選舉委員會受理候選人登記首日，舉辦「選舉查察工作誓師大會」，由調查局長王俊力親自授予「選舉查察、使命必達」的大型旗幟給第一線執行查賄業務的31名各外勤處站主管。（調查局提供）

2022/08/30 10:22

〔記者錢利忠／台北報導〕年底地方選舉即將舉行，調查局在各縣市選舉委員會受理候選人登記首日，舉辦「選舉查察工作誓師大會」，由調查局長王俊力親自授予「選舉查察、使命必達」的大型旗幟給第一線執行查賄業務的31名各外勤處站主管；而截至8月26日為止，調查局偵辦選舉相關案件，已提報各地檢署情資共214件，其中，賄選情資即占148件。

王俊力表示，維護國家民主法治制度、確保國家安全與社會安定是調查局天職，年底地方公職人員選舉正式起跑，隨著新形態犯罪手法與工具不斷翻新，調查人員應與時俱進，提升專業知能、掌握犯罪熱區、鎖定重點對象，期許全體同仁動員發掘案源，全力打擊賄選、杜絕暴力、防制假訊息及境外勢力非法介選犯罪。

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截至8月26日止，調查局提報各地檢署的賄選情資共214件，並已移送偵辦2案；其中，禮品賄選有80件、金錢賄選則有68件、境外勢力介選情資49件、暴力介選情資3件、地下通匯情資68件、假訊息情資131件，均全力蒐證中。

調查局表示，已設置「九合一選舉檢舉專區」，期盼全國民眾共同加入維護自由民主家園的行列，凡發現賄選、境外勢力非法介選、假訊息妨害選舉等情事，請儘速與調查局各外勤調查處站聯繫，或於調查局「九合一選舉檢舉專區」官網，於檢舉專用電子信箱提供訊息，共同維護公平的選舉環境。

近3個月來，調查局整合不同屬性業務單位的戰力，建構相互支援、有效打擊犯罪的機制，陸續頒布相關專案執行作業規範、考核及獎懲行政規則，激勵內、外勤調查官，全力執行選舉查察任務，另要求全局內、外勤單位至投票日翌日（11月27日），動員全局人員投入選舉查察，尤其選前4週加大值班密度，預計調派160名調查官，進駐全國各地檢署，務求深入蒐情、全面偵辦，掃蕩影響選舉公平犯行。

調查局指出，尤其要防制境外敵對勢力利用地下匯兌、虛擬通貨、第三方支付等迂迴方式介入我國選舉，調查局除將配合高等檢察署查緝地下通匯案件，持續透過「艾格蒙聯盟」及國外執法單位，取得疑似不法的境外資金情資之外，另針對國內各選區特性，研析境外勢力有無以金錢或物資援助特定團體、組織、候選人等可疑狀況，有效部署、積極偵辦，力求嚇阻境外勢力對我進行非法滲透及暴力滋擾等危安活動。

此外，鑒於網路的擴散性、傷害性，均較傳統謠言散布工具為鉅，調查局將全力發掘及偵辦重大危害公平選舉的假訊息案件，除迅速運用AI科技輔助，進行網路跡證溯源偵辦，及時遏止假訊息散布、嚴防假帳號破壞社群秩序之外，對於Deepfake深偽影片防制，亦將透過AI科技工具和方法建置，有效辨假並迅速向上溯源，結合數位採證與鑑識，蒐集有效犯罪證據，嚴懲惡意中傷特定候選人等犯行，以維護選舉公平。

調查局在各縣市選舉委員會受理候選人登記首日，舉辦「選舉查察工作誓師大會」，由調查局長王俊力親自授予「選舉查察、使命必達」的大型旗幟給第一線執行查賄業務的31名各外勤處站主管。（調查局提供）

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