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    4度酒駕深夜未開車燈被攔測 高雄男大喊：死定了！

    連男4度酒駕深夜騎車未開車燈躲查緝，仍被警眼尖攔下酒測超標，當場嚇壞直呼「死定了」。（讀者提供）

    連男4度酒駕深夜騎車未開車燈躲查緝，仍被警眼尖攔下酒測超標，當場嚇壞直呼「死定了」。（讀者提供）

    2022/08/30 08:38

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名連姓木工第四次酒駕，深夜騎車未開大燈躲查緝，仍被鳳山警方眼尖攔下，聞到渾身酒味，警方對他實施酒測時，連男還自信說「酒測一定過的」，沒想到酒測值超標達0.89毫克，連男當場嚇壞直呼「我死定了」，警方將他依公共危險罪送辦。

    警方今表示，連姓男子（45歲）從事木工行業，前晚8時許在大樹區1間超商獨自飲酒後，要到澄清路找朋友，途經鳳山區建國路二段時，騎機車未開啓機車大燈，剛好文山所長林明龍、警員黃景璿巡邏經過，眼尖發現將他攔下盤查。

    警方攔查過程中，發現連男渾身酒味，欲對他實施酒測，連男自信表示「酒測一定過的」，結果經警方測試後，酒測值還是超過法定標準值達0.89毫克，連男一聽酒測值超標當場嚇壞，當警面直呼「我死定了」。

    警方表示，連男違反道路交通管理處罰條例第42條汽車駕駛人（包含機車），不依規定使用燈光者可處1200元至3600元罰鍰，警方對他開罰1200元紅單，至於酒駕部份，警訊後昨將他依公共危險罪移送法辦。

    鳳山分局呼籲民眾，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    連男4度酒駕深夜騎車未開車燈躲查緝，仍被警眼尖攔下酒測超標，當場嚇壞直呼「死定了」。（讀者提供）

    連男4度酒駕深夜騎車未開車燈躲查緝，仍被警眼尖攔下酒測超標，當場嚇壞直呼「死定了」。（讀者提供）

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