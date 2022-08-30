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    警查案竟要店家辭退有前科夫的員工 不然「閒閒來給你亂一下」

    警方要求店家辭退丈夫有前科的員工。（截取自「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」粉專）

    警方要求店家辭退丈夫有前科的員工。（截取自「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」粉專）

    2022/08/30 07:25

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕臉書專頁「麻煩找菁琪律師-Better call Zoe」，昨天披露一起警方查案言語不當案件，一名店家在屏東枋寮經營網拍倉庫，而僱用的員工老公有毒品前科，不料屏東枋寮東海派出所一名警員，查案時竟要求店家不能僱用一名丈夫有毒品前科的店員，否則「天天來站崗讓你這間沒生意」，令店家氣結，臉書粉專也砲轟「先生有前科到底跟太太有什麼關係？」警方也連夜致歉，強調針對分局員警言語用詞不當部分，予以行政懲處。

    臉書粉專指出，苦主在屏東枋寮經營網拍倉庫，而請來的員工老公有毒品前科，而由於苦主店家門口是台一線的車禍熱點，所以為了方便，警員常常跟該店調取監視畫面。事發當天的前一天剛好警察看到該名員工由老公載來上班，且當天警察也因為這個關係搜了員工的老公，並沒有搜到東西，因此隔天警察不死心就來店家調取監視器，想要看看該店是否有毒品交易，並要求苦主「不能僱用她」，否則「天天來站崗讓你這間沒生意」。

    粉專認為不論先生有前科到底跟太太有什麼關係好了，就算是員工本人有前科也不應該這樣阻礙更生人求職吧，痛批屏東縣警察局要不要出來面對？你們是這樣追殺社區治安人口的，連老公有前科都不能好好工作，這是要逼死誰。

    枋寮警方指出，貼文「這款警察！只因員工先生有毒品前科，屏東員警要求老闆辭退員工否則天天站崗讓你沒生意」案，經分局查處，因8月17日20時許本分局員警因案前往該店家調閱監視器影像畫面時，與店家談話過程用詞不當，致當事人感受不佳，針對分局員警言語用詞不當部分，予以行政懲處，並加強員警教育訓練，避免再次發生類似情事。

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