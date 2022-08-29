台中7旬老翁騎機車外出 離奇陳屍灌溉溝

消防人員將老翁遺體抬出，準備吊掛上岸。（記者歐素美翻攝）

2022/08/29 18:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區71歲鄭姓老翁，今天上午騎機車外出，中午卻未返家吃飯，因老翁出門後有在家庭群組中上傳兩張照片，分別是自行車道及角潭路灌溉溝，電話未接，家人擔心發生意外，趕緊打110報案協尋，結果下午2點多在下游的葫蘆墩圳發現老翁溺斃在溝中，因台中今天下雨，且葫蘆墩為灌溉溝，上午水流很大，老翁是不小心跌落或跳下溝中溺斃，警方表示，死因有待釐清。

警方指出，鄭姓老翁與妻子及2個兒子同住，今天上午8點多，如往常一樣騎機車外出，上午9點多，在家庭LINE群組上傳一張自行車道的照片，女兒詢問他去騎自行車嗎？老翁未回應，隨後於10點多，老翁又上傳一張在角潭路灌溉溝的照片。

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因為老翁外出，中午都會回家吃飯，今天中午卻未返家，家人覺得很奇怪，於是透過其上傳照片到角潭路一帶尋找，結果發現老翁的機車停在角潭路二段，手機也放在機車裡，連絡不上，擔心老翁發生意外，下午1點17分時趕緊打110報案，請警方協助搜尋，台中市消防局也配合前往搜救。

由於台中今天有下雨，葫蘆墩圳為灌溉溝，上午有通水，下午水退後，家屬在下游葫蘆墩圳中發現老翁，消防人員協助將老翁抬上岸，因老翁已明顯死亡，未送醫。警方表示，老翁溺水的地方，人跡罕至，老翁是不小心跌落或自己跳落溝中溺斃，死因有待調查釐清。

消防人員協助在灌溉溝中搜尋老翁。（記者歐素美翻攝）

消防人員出動吊車將老翁遺體吊掛上岸。（記者歐素美翻攝）

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