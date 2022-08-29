批中市府處理狼師怠惰隱瞞 蔡其昌：應成立「專責調查單位」
2022/08/29 17:43
〔記者陳建志／台中報導〕台中市一位黃姓校長，20多年前任職台中市某國中資優班的導師，遭一名女學生指控涉嫌性侵，人本教育基金會等公民團體，今天前往市府前抗議教育局沒有立即解聘黃師，且在已過了刑法追訴期還送檢調調查，卻不是透過性平會來調查，根本是讓更多受害者不敢出面指控，是包庇狼師，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天被問到對此案有何看法時表示，身為人父得知此事相當難過，市府不該怠惰、漠視，應成立「專責調查單位」擴大辦理與調查，並可參考台南市曾處理相關案例的處理方式。
蔡其昌表示，身為3個孩子的爸爸自己感同身受，知道消息的時候內心非常難過，相信只要是家長，大家的心情一定都跟他一樣，認為盧市府現在應該要亡羊補牢，立即調查真相，過去市府在處理這個事件上，讓外界感覺到怠惰與輕忽，甚至讓外界質疑有刻意隱瞞的狀況，建議應該成立「專責調查單位」擴大辦理與調查，只要過去這位校長教過的學生，都應該全面性的調查，目前看來影響的範圍很大，身為孩子的爸爸，這件事情的發生讓人心痛、悲憤又難過，認為盧市長應該主動並且積極面對問題，不能一再迴避。
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蔡其昌表示，市府不願意成立專案小組協助調查，而是直接將案件移送檢調，建議應該與受害者細心溝通，這種案件必須謹慎處理，才能避免造成二次傷害。過去台南市也有相關的案例及處理方式，台南模式認為是較妥當的處理方式，可以給盧市府作為借鏡、參考，要有更積極主動的作為，並與相關團體溝通討論，以對這些受害者保護最周全的方式來細心處理，避免二次傷害。