批中市府處理狼師怠惰隱瞞 蔡其昌：應成立「專責調查單位」

台中出現疑似狼師，民進黨台中市長參選人蔡其昌質疑市府處事方式讓人覺得怠惰與輕忽，建議應該成立「專責調查單位」擴大辦理與調查，並參考台南處理方式。 （記者陳建志攝）

2022/08/29 17:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一位黃姓校長，20多年前任職台中市某國中資優班的導師，遭一名女學生指控涉嫌性侵，人本教育基金會等公民團體，今天前往市府前抗議教育局沒有立即解聘黃師，且在已過了刑法追訴期還送檢調調查，卻不是透過性平會來調查，根本是讓更多受害者不敢出面指控，是包庇狼師，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天被問到對此案有何看法時表示，身為人父得知此事相當難過，市府不該怠惰、漠視，應成立「專責調查單位」擴大辦理與調查，並可參考台南市曾處理相關案例的處理方式。

蔡其昌表示，身為3個孩子的爸爸自己感同身受，知道消息的時候內心非常難過，相信只要是家長，大家的心情一定都跟他一樣，認為盧市府現在應該要亡羊補牢，立即調查真相，過去市府在處理這個事件上，讓外界感覺到怠惰與輕忽，甚至讓外界質疑有刻意隱瞞的狀況，建議應該成立「專責調查單位」擴大辦理與調查，只要過去這位校長教過的學生，都應該全面性的調查，目前看來影響的範圍很大，身為孩子的爸爸，這件事情的發生讓人心痛、悲憤又難過，認為盧市長應該主動並且積極面對問題，不能一再迴避。

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蔡其昌表示，市府不願意成立專案小組協助調查，而是直接將案件移送檢調，建議應該與受害者細心溝通，這種案件必須謹慎處理，才能避免造成二次傷害。過去台南市也有相關的案例及處理方式，台南模式認為是較妥當的處理方式，可以給盧市府作為借鏡、參考，要有更積極主動的作為，並與相關團體溝通討論，以對這些受害者保護最周全的方式來細心處理，避免二次傷害。

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