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    才因搶買菜婦遭限制住居 毒蟲又打劫落單女被收押

    賴男這次被逮，遭法院裁定收押。（記者徐聖倫翻攝）

    賴男這次被逮，遭法院裁定收押。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/08/29 16:46

    〔記者徐聖倫／新北報導〕42歲賴姓男子本月20日才因為沒有錢可花用，前往新北市新莊區裕民市場搶劫買菜婦人，得手2000元全拿去買檳榔、菸、酒，賴落網後因沒錢交保，遭限制住居。豈料27日賴男不顧限居令，竟去新莊區一家超商外行搶落單女客人，搶來200元也是花用殆盡，結果賴男不但被逮，還遭法院裁定收押。

    據了解，27日上午10時許，賴男盤纏用盡，他到新莊區後港一路尋找下手目標，行至民安街口時看準1名落單女子，趁她即將走入超商時，從後方一把搶走她手上的200元現金以及iPhone 12，接著快步逃離。

    被害女子隨後報警求援，警方調閱監視器，一眼就認出賴男，直呼「又是你！」接著警方查出賴男在街邊找到一部鑰匙未拔的機車，一路騎車逃往樹林。

    27日下午2時許，警方順利在樹林區保安二街將賴男逮捕，這次賴男搶錢又是為了買香菸，所有贓款花用殆盡。警方說，賴男有多起毒品、搶奪等前科，每次沒錢不是偷就是搶，犯案手法一致，總是竊取未拔鑰匙的機車當作逃跑或犯案交通工具。

    警方依竊盜、搶奪等罪嫌將賴男移送法辦，由於本次犯案是限制住居後7天再犯，新北地方法院認定他有再犯之虞，於是在28日晚間將其裁定收押。

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    監視器拍下賴男行搶後逃跑。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下賴男行搶後逃跑。（記者徐聖倫翻攝）

    賴男逃離案發現場後，在路邊隨機找到1部鑰匙未拔的機車，竊走逃逸至樹林。（記者徐聖倫翻攝）

    賴男逃離案發現場後，在路邊隨機找到1部鑰匙未拔的機車，竊走逃逸至樹林。（記者徐聖倫翻攝）

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