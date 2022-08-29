躲避「獵豬仔」風波返台遭逮 人蛇女幹部羈押禁見

25歲簡姓女人蛇集團幹部，涉犯柬埔寨人口販運，遭聲押獲准。（記者王峻祺攝）

2022/08/29 16:28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣萬榮鄉1名馬姓男子赴柬埔寨打工死亡，檢警偵辦調查，疑為介紹人的25歲簡姓女人蛇集團幹部，26日提前返國避風頭，一入境就在桃園中正國際機場遭拘提，經花蓮檢方訊畢後，認定有人口販運嫌疑，向花蓮地院聲請羈押禁見獲准，目前檢警全力追查上游蛇頭。

萬榮馬男客死柬國消息傳回台灣後，花檢檢察官隨即指揮警方偵辦，檢警調閱相關出境資料，清查轄內出境至柬埔寨的人員名單後，發現相關諸多被告涉及人口販運、詐術使人出國罪。

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據可靠情資，加上複訊多名被害人及家屬後，掌握到柬埔寨人口販運集團成員在26日晚上自柬埔寨返國，其中同屬人蛇集團幹部的簡姓女子，也被檢警鎖定，一下飛機就遭拘提，經花蓮檢方訊畢後，認被告涉犯組織犯罪防制條例、人口販運防制法及刑法詐術使人出國等罪嫌重大，且有勾串共犯之虞，27日向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，集團其他成員尚在柬埔寨，部分則已返國，目前掌握人數，後續將積極追緝相關涉案共犯，並向上追溯蛇頭。

據了解，柬埔寨尚有多名共犯及受害者，但簡女認為當地生活不好，加上「獵豬仔」受到關注，為了避風頭提前回台，未料仍躲不過檢警調查遭捕，同屬人口販運集團成員的另名屏東陳姓女幹部，同日也遭屏東檢警拘提，目前均羈押禁見。

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