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    「東瀛戰神」好拉風！被攔下噪音檢測 副駕妹子秒臉臭「好丟臉」

    有「東瀛戰神」之稱的日產GT-R跑車，被檢測出噪音超標開罰。（警方提供）

    有「東瀛戰神」之稱的日產GT-R跑車，被檢測出噪音超標開罰。（警方提供）

    2022/08/29 14:37

    〔記者許國楨／台中報導〕噪音車惹民怨，台中市第五分局連續兩天晚間執行「環、警、監聯合稽查」取締改裝車及噪音檢測，攔查車種中不乏賓士、保時捷等高價進口車，還有一輛「東瀛戰神」之稱的日產GT-R跑車，只是該車雖拉風卻被檢測出噪音超標，當場遭開罰，也讓副駕座女乘客瞬間臉臭直呼「好丟臉」，大反差令人莞爾。

    近年來北屯區崇德路發展迅速，陸續有著名連鎖品牌入駐展店，有下一個公益路商圈美稱，但有鑑於噪音車行駛道路產生之高分貝，嚴重妨害民眾安寧，為還「靜」於民，轄區第五分局結合取締酒駕，本月26、27日夜間規劃警力，封閉文心路與崇德路口及環中路與崇德路口實施「環、警、監聯合稽查」，針對「改裝排氣管」及「酒後駕車」等違規加強取締。

    稽查過程中攔下的車輛不乏高級進口車，其中有新車要價758萬元的賓士CLS63、529萬元的保時捷GT4同時被攔查，2名車主還在現場分享優缺點「經驗交流」，其中GT4因現場無適合檢測設備，環保局要求車主擇期前往其他場地檢測。

    另還有一輛675萬元，有「東瀛戰神」之稱的日產GT-R跑車，因噪音超標被環保局開罰3600元，當時坐右前座的女乘客也臭臉，直呼「好大聲、好丟臉」，令在場執法人員莞爾；經統計，兩晚下來共攔查變更排氣管噪音車28輛，其中14輛不合格，環保局依《噪音管制法》開單告發，處以1800元至24000元以下罰鍰，共30600元，並限期改善複驗合格為止。

    第五分局分局長林沐弘表示，居住安寧權是人格法益中的一環，也是目前已開發國家立法保障之權益，聯合稽查執法並不是目的，而是希望噪音車主能理性尊重，有效遏止噪音車及酒後駕車惡習，避免噪音擾民及酒駕交通事故的發生。

    稽查過程攔下的車輛中，有新車要價758萬元的賓士CLS63。（警方提供）

    稽查過程攔下的車輛中，有新車要價758萬元的賓士CLS63。（警方提供）

    也有529萬元的保時捷GT4。（警方提供）

    也有529萬元的保時捷GT4。（警方提供）

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