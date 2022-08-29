真愛無國界！台男、越女上移民署節目分享愛情故事

阮氏幸（左二）與蔡承佑（右二）子女全家出遊。（記者王冠仁翻攝）

2022/08/29 11:27

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署在今年開辦Podcast節目「文化談新事」，讓外界一窺新住民來台生活的各種心路歷程，在最新一集的節目中，移民署邀請結婚15年的台灣丈夫蔡承佑以及其越南妻子阮氏幸，透過他們相識、相知及相惜的愛情故事，讓外界知道異國婚姻的困難之處以及該如何克服，更證明了真愛能夠跨越國境藩籬。

移民署指出，15年前，蔡承佑在親戚家中處理文書工作，當時阮氏幸恰好就在親戚家中擔任看護，兩人朝夕相處、情投意合，認識1個月後交往、3個月論及婚嫁。不過，由於阮是家中獨生女，其家人強烈反對她遠嫁異鄉；蔡為了抱得美人歸，決心前往越南展開求婚大作戰。

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蔡表示，他平時滴酒不沾，但在越南時，卻照三餐在阮的親戚、家族間懇求、應酬，展現出非阮不娶的決心；最終皇天不負苦心人，他才獲得阮的父母及親戚祝福，如願與阮結成連理。

阮也說分享，當年她來台從事看護工作，在返回越南前與蔡在工作地點相識，雙方語言溝通雖不暢通，但蔡個性忠厚老實，雙方年紀相仿，漸漸產生情愫。

蔡也在節目中分享兩人相處秘笈，由於雙方在聊天話題、生活習慣及個性方面的差異，偶有摩擦，但他認為家庭不是爭論對錯是非的地方。他的小秘訣就是先道歉，因為他認為待家人要給予尊重。阮也說，蔡不管到哪都喜歡帶她同行，讓她覺得很窩心，感覺結婚到現在，感情一年比一年好，主要原因是雙方願意多溝通。

移民署說，蔡承佑與阮氏幸的戀情最後開花結果，兩人目前育有一對兒女，也證明了真愛無國界；想要了解更多他們的愛情故事，可以上移民署Podcast「文化談新事」節目收聽。

阮氏幸（左）與蔡承佑（右）夫妻共同出席活動，重現求婚場景。（記者王冠仁翻攝）

阮氏幸、蔡承佑帶子女全家回越南過節。（記者王冠仁翻攝）

蔡承佑（左）與阮氏幸（右）錄製PODCAST節目，分享他們的異國真愛故事。（記者王冠仁翻攝）

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