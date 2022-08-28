生薑被亂扔！薑農兒怒與客戶扭打 2人刑期差很大

買薑人隨人亂扔生薑讓薑農看不下去，薑農之子後來跟買薑人打起來，因一個坦承一個否認，南投地院法官判薑農之子拘役40日，買薑人有期徒刑3個月。（記者陳鳳麗攝）

2022/08/28 18:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕買薑人到南投縣一塊薑田查看生薑品質，把看過的薑丟在地上造成外皮破損，薑農出言制止，兩人發生口角，薑農的兒子護衛父母，與買薑的客戶扭打，2人身上都有多處擦挫傷，也被以傷害罪名起訴，由於薑農兒子坦承跟對方打起來，情形也與證人所說相符，而買薑人矢口否認打人，南投地院認為買薑人毫無悔意，判刑3個月，易科罰金折合9萬元；薑農的兒子判拘役40日，易科罰金折合4萬元。

判決書指出，吳姓薑農在南投種薑為業，其兩個兒子假日會到薑田幫忙農務，而鄭姓男子是買薑客戶，前年12月底前來生薑田查看生薑品質，因過程中將生薑隨意丟棄，造成生薑破損，吳姓薑農制止鄭男，兩人吵來。吳姓薑農的兒子聽到吵架聲就上前探問，並質問鄭男為何對其父親大小聲，且指責他不應該把薑丟在地上，因為薑皮破損就不能賣，鄭男與吳姓薑農的兒子火氣都很大，一言不合即扭打。

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吳姓薑農的另一個兒子和在工作的工人發現，趕緊上前勸架，薑農和另名工人架開自己的兒子，薑農另一個兒子拉開鄭姓男子，並報警處理。鄭姓男子和吳姓薑農之子都掛彩，身上各有多處擦挫傷。

吳姓薑男之子坦承有跟鄭男打起來，而其父親、哥哥和工人說法也大致上相符，同時也願意與對方調解，但因鄭男提出的調解條件太高而無法接受。鄭男則始終否認動手，只稱是對方打他，且都未提出賠償吳男的方式，難認其有何悔意，犯後態度惡劣。因此吳男判處拘役40日，鄭男判處有期徒刑3個月。

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