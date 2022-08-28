防範海外打工詐騙案 北市警採「打防並重」策略

警方加強宣導防制。（記者王冠仁翻攝）

2022/08/28 12:30

〔記者王冠仁／台北報導〕近期海外打工遭詐案件頻傳，為防範國人受騙、嚇阻人口販運，台北市警察局採「打防並重」策略。警方不僅協調求職業者下架不實廣告，同時在各商圈、活動中積極辦理犯罪預防宣導，也針對旅宿場所加強臨檢，更循線查緝人口販運不法集團。截至目前為止，警方共查獲6件、逮捕15名犯嫌，未來也會持續以專案方式，盤點所屬偵辦進度及管道，徹底剷除此類犯罪。

台北市政府在今年的詐騙工作防制會報，針對柬埔寨人口販運案件防處作為，在本月中旬起，邀請犯罪預防專家學者及市府人力銀行、旅行公會、旅館公會及市府相關局處，召開5場「因應國人遭騙至海外人口販運案件防制專案會議-會前會」。

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會中要求旅行社、旅館、飯店、計程車業者，若發現異常徵候要即時通報警方；人力銀行公司針對廣告刊登，要審核公司是否合法，徵才內容也要人工及系統（關鍵字）做雙向稽核，並與警方建立通報機制及橫向聯繫窗口，防阻詐騙案件發生。

台北市警局說，在打擊詐欺犯罪方面，警方在本月全面清查轄內旅館、民宿及出租套房等住宿處所，總共查獲2起詐騙集團到案，解救被拘禁的5名被害人。警方也追查人口販運案件，截至目前為止，共查獲6件逮捕15名犯嫌。

北市警未來也會全面建制產官學聯絡平台，加強宣導防制，像是警方在上週四的「青春專案—少年嚴選」漫畫暨徵文比賽頒獎典禮上，就趁勢向與會青少年柔性呼籲。警方各單位也積極透過鄰里辦公室、各類民眾參與的活動場合及網路社群等管道加以宣導，同時在前往桃園機場匯流處之捷運站、客運轉運站等地點設置人型立牌加強宣導。

警方呼籲，網路上標榜「免經驗高薪、年收入百萬、快速致富」等誇大不實的工作福利，應徵前務必事先查明是否為合法公司行號，審慎評估工作契約，如遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有聽聞親友在外國遇到上述情況，也請立即就近向警察機關報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方加強宣導防制。（記者王冠仁翻攝）

警方加強宣導防制。（記者王冠仁翻攝）

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