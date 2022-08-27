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    男遭資遣告贏公司 卻因一個動作失業補助全沒了

    最高行政法院判廖男敗訴確定。（資料照）

    最高行政法院判廖男敗訴確定。（資料照）

    2022/08/27 19:21

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名廖姓男子2016年間被公司資遣，他一邊興訟保工作，一邊申請失業補助，並參加職業訓練，盼能找到新頭路。2020年間，廖男的官司終於贏了，他開心地告訴勞保局這件事情，沒想到勞保局通知就業職訓服務處，撤銷他的失業與職訓補助。廖男不服，興訟保錢，但日前被最高行政法院駁回確定。

    2016年間，廖男被公司以勞動基準法所定「對於所擔任之工作確不能勝任」為由，預告終止雙方間勞動契約，並於當日開立非自願離職證明書。廖男不服，提起確認雙方僱傭關係存在的民事訴訟，為了維持生活，他一邊向市政府申請失業補助。

    廖男先後六度持非自願離職證明書，至就業中心填妥「就業保險失業（再）認定、失業給付申請書及給付收據」，申辦求職登記並申請失業給付，獲蓋用「失業認定專用章」，遞次轉送勞保局據以核發失業給付。

    其間，就業中心安排廖男參加職業訓練，由廖男填妥「就業保險職業訓練生活津貼給付申請書及給付收據」，轉由勞保局據以核發6個月職業訓練生活津貼。

    到了2020年間，最高法院判廖男確認僱傭關係獲勝，廖男與公司的民事法律關係確定溯及並回復原僱傭關係。廖男收到判決書很開心，告知勞保局此事。

    未料，勞保局得悉後，函請市政府查明在勝訴確定後，廖男當時申請的失業與職訓補助，是否還符合非自願離職的規定。就業職訓服務處重新審查後，認定廖男既然已復原僱傭關係，則之前的失業狀態事實認定就有錯誤，遂於去年撤銷其失業與職訓補助。

    歷經漫長訴訟，廖男好不容易才保住工作，沒想到又被追回補助，決定再度打官司保住荷包。

    但最高行政法院指出，廖男既然已勝訴，可依原僱傭契約向公司請求工資，享有勞動經濟生活支應情形，自然就不能保有不當領取的失業給付或職訓津貼，否則就會形成雙重得利，並侵蝕就業保險的財務基礎，故原處分撤銷其補助，於法有據，日前判廖男敗訴確定。

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