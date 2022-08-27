賊星該敗！17年前汐止殺警奪槍案 火神助攻竟是破案關鍵

汐止殺警案殉職員警洪重男雙親不時看著兒子照片思念。（資料照）

2022/08/27 12:35

〔記者吳政峰、實習記者邱俊維／台北報導〕明德外役監逃犯林信吾日前在外遊蕩殘殺2警，引發全民公憤，最後在警政署長黃明昭坐鎮下破案。無獨有偶，黃明昭17年前在台北縣（現改制新北市）服務時，也曾辦過汐止殺警案，當時的承辦主任檢察官、前調查局長呂文忠27日回憶本案時直言「當年能夠破案，火神助攻是關鍵因素！」

2005年4月10日，汐止分局警員洪重男及張大皞騎著巡邏車，至轄區負責的巡邏箱簽到時，遭到兄弟檔王柏忠及王柏英突襲。2名犯嫌想奪警用手槍至銀行搶劫，持西瓜刀及鐵鎚攻擊2名警員，洪重男送醫不治，張大皞重傷，一把警槍及12發子彈則被奪走。行兇時間極短，兄弟倆犯後隨即逃逸。

請繼續往下閱讀...

士林地檢署收案後，由檢察長吳陳鐶（現任大法官）責請呂文忠召集鄭富城（後轉任法官）與張紜瑋（現士檢襄閱）組成專案小組，天天進駐汐止分局，與黃明昭主責的專案小組聯繫開會。

案發現場沒有目擊證人，全案猶如大海撈針，且因沿途監視器的時間沒有一致，導致檢警一度以為犯嫌在騎車兜圈，誤判為外地來汐止犯案，直到校正回歸後，才逐漸鎖定犯嫌活動區域。

擴大臨檢、強化家訪，檢警使出高密度搜查手段，卻一無所獲，直到同年4月20日，案件有了突破性發展。

汐止一處山區有數棟廢棄房屋，無人居住，當天卻飄出縷縷黑煙，疑似有人在燒東西，居民察覺有異，立刻通報110。警方到場清查灰燼，發現內含殘留燃燒後沾有血跡的衣物及地址只剩幾個字的身分證一角，疑似殺警兇嫌所有，士氣大振。

警方透過身分證上殘留的資訊縮小範圍，同步清查背景後，鎖定王柏忠及王柏英二人，並暗自前往兩人住所勘查。走到B1停車場時時，員警發現一部機車的橡膠把手被拆下，不合常理，立刻請鑑識人員採證全車，後來果然驗出血跡反應，DNA與被害員警相符，全案宣告偵破，並在殉職警死後「二七」當天（24日），將王姓兄弟倆歸捕到案。

呂文忠、張紜瑋、鄭富城認為兩犯嫌犯罪情節重大，罕見聯名起訴，並向法院求處極刑。偵審過程中，哥哥王柏忠疑似精神狀況不佳，再加上整起案件被認定主要由弟弟王柏英叫唆及主導。最終，最高法院於2009年判王柏英死刑定讞，王柏忠則是無期徒刑。

王柏英現被關押在台北看守所內，等待執行槍決。而當年身受重傷的張大皞，在鬼門關前走一遭，康復後重回熱愛的警職，轉至內勤繼續保護人民安全。

汐止殺警案發生後，內政部警政署修正了警員巡邏的SOP，巡邏路線不再固定，更要求警員簽巡邏箱時，必須穿上防彈背心及背對牆壁。

現為最高檢主任的呂文忠日前回想起17年前偵辦汐止殺警案，直言當年監視器密度低，破案難度高，在案情陷入膠著之際，冥冥之中來了一條火神助攻的線索，終讓2名殺警犯繩之以法，印證了「賊星該敗」的台灣俗諺！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法