台3線阿婆灣黃牌重機倒插路邊 騎士跌落30公尺深谷底送醫不治

台3線阿婆灣附近發生重機騎士跌落山谷意外。（擷取自臉書社團「大埔阿婆灣-路況回報」）

2022/08/27 10:38

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣台3線知名阿婆灣附近今早驚傳重機翻覆、騎士跌落山谷意外，警、消將重機騎士救起緊急送往聖馬爾定醫院急救，9點40分到院已無生命跡象，經搶救到10點半宣告不治。

臉書社團「大埔阿婆灣-路況回報」今天一早有車友貼出照片，指有部黃牌重機疑似因過彎不慎撞擊電線桿致機車翻覆，騎士則飛越護欄跌落一旁山谷中，該車友透露事發地點約在永興三號橋附近，同時公布車牌號碼為「LAL-3151」，要求協尋該騎士家屬，目前已經報警。

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嘉義警方於7時22分接獲報案、8時05分抵達現場，下到谷底發現騎士已無呼吸心跳，警、消協力將騎士救上來，再由救護車送往嘉義市聖馬爾定醫院急救，事故原因尚待釐清。

嘉義縣消防局勤務指揮中心是在7時22分獲報於番路鄉草山村永興3號橋（台3線318公里）附近有民眾發生車禍跌落約30公尺深溪谷，立即派遣番路、中埔及三和等分隊前往處理，抵達現場回報有一機車擦撞橋墩並有一名男性患者（年約37歲、已無呼吸心跳）跌落溪谷，現場人員立即架設繩索以吊掛方式患者救出，並送往聖馬爾定醫院救治。

台3線阿婆灣附近發生重機騎士跌落山谷重大意外，車友在臉書社團PO出相關資訊。（擷取自臉書社團「大埔阿婆灣-路況回報」）

台3線阿婆灣附近發生重機騎士飛落山谷重大意外。（擷取自臉書社團「大埔阿婆灣-路況回報」）

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