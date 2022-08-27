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    首頁　>　社會

    巴比Q了！喝茫開車停在派出所前與妻吵架 酒駕男送辦

    喝茫開車停在派出所外，與妻子等人大吵驚動警員，幸姓男子酒味濃，酒測值超標，二犯公共危險罪，南投地院法官判刑5個月。（記者陳鳳麗攝）

    喝茫開車停在派出所外，與妻子等人大吵驚動警員，幸姓男子酒味濃，酒測值超標，二犯公共危險罪，南投地院法官判刑5個月。（記者陳鳳麗攝）

    2022/08/27 08:57

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣42歲中年男子深夜喝了半瓶蔘茸酒後開車，開到派出所前停車下來，下車與隨後趕至的妻子及其小姨子吵起來，吵架聲驚動在派出所內的警員，走近該男即聞到濃濃酒味，經呼氣酒測，酒精濃度每公升高達1.31毫克，該男否認酒駕，辯稱是先把車停在派出所前，走路去找妻子，走回派出所才拿出酒來喝，惟其說詞被妻打臉，且員警調監視器查看，證實該男酒駕，南投地院依公共危險罪名判刑5個月。

    42歲的幸姓男子，今年5月3日深夜先喝了半瓶蔘茸酒，後來在11時多開車到妻子住處，在門外試圖拉門，但妻子不開門，他的在門外吵鬧，表示要帶走兒子，因妻子堅不開門，因此悻悻然地開車離去，車子開到潭南派出所外停車，其妻打電話給妹妹，告知幸男半夜跑到家裡來亂，幸男小姨子要到姊姊家時，看到幸男把車停在派出所外，兩姊妹於是到派出所外會合，幸男看到妻子和小姨子前來便走下車，3人在派出外吵起來。

    3人吵得太大聲，在派出所內的警員聽到爭吵聲後走出，才靠近就聞到幸男身上有酒味，經呼氣酒測酒測值超標，酒精濃度每公升高達1.31毫克。幸男矢口否認開車前喝酒，辯稱是先把汽車停在派出所外，走路至妻子住處，後來再走回來派出所時才拿酒出來喝。惟其妻告訴警方，幸男到其住處時就帶著酒意，員警經調個監視器，發現幸男並未先把車停在派出所，走路到妻子住處。

    由於幸男已有一次酒駕觸犯公共危險罪的前科，此次再犯，南投地院法官判處有期徒刑5個月。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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