毒品通緝犯返家險遭持槍雙煞押走 開槍反擊嚇壞社區住戶

淡水一處社區今天下午驚傳槍聲，警方趕抵現場查獲開槍的是一名毒品通緝犯，現場起出槍械。（警方提供）

2022/08/25 21:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水一處社區地下室今天下午驚傳槍響，警方到場逮獲開槍陳嫌，除起出槍彈，一查赫見他是毒品通緝犯；陳嫌辯稱，他返家時遭兩名持槍歹徒企圖強行押走，他開一槍反擊，警方荷槍實彈已逮獲一名歹徒，不排除毒品交易引發糾紛，深入追查擄人動機及槍械來源。

據了解，這起槍擊案發生在今天下午4時許，淡水區中正路2段一處大樓停車場；警方調查，當時接獲住戶報案，指稱社區地下樓停車場傳出有槍響，民眾聽到槍響報警，警力趕抵現場後，搜查發現開槍的38歲陳姓男子，赫見他還是毒品通緝犯，一併查獲1把手槍、兩枚子彈。

請繼續往下閱讀...

開槍的陳嫌辯稱，他與友人林男開車返家，下車後遭2名持槍倒歹徒企圖強行押走，他反擊朝天花板開1槍，警方封鎖社區出入口查緝，目前逮獲古姓嫌犯，漏夜偵訊釐清案發動機。

但古嫌辯稱，與陳嫌因買賣靈骨塔引發糾紛，夥同王姓、巫姓男子在地下室埋伏，見陳嫌一出現，湧上想押走人，警方將全案依違反槍砲條例、聚眾鬥毆等罪嫌送辦，持續追查案發動機。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法