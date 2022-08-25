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    30歲女遭拐騙至柬埔寨 警獲報逮人口販運集團1嫌

    新竹縣新湖警分局23日持搜索票及拘票將顏嫌拘捕到案，現場查扣智慧型手機1支、航班機票證明等物，涉嫌以詐術使人出國罪及人口販運防制法等罪移送偵辦。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣新湖警分局23日持搜索票及拘票將顏嫌拘捕到案，現場查扣智慧型手機1支、航班機票證明等物，涉嫌以詐術使人出國罪及人口販運防制法等罪移送偵辦。 （記者廖雪茹翻攝）

    2022/08/25 14:03

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名30歲女子以出國打工名義，遭人拐騙到柬埔寨，因護照被扣而向母親求救；警方除通報外交部請求協尋，並立即組成專案小組，經追查分析鎖定顏姓犯嫌涉有重嫌，報請新竹地方檢察署檢察官指揮，23日將顏嫌拘捕到案，正全力營救被害女子，並持續釐清其他被害人及其他涉案共犯。

    新竹縣新湖警分局表示，8月初接獲被害人母親報案後，第一時間通報外交部請求協尋，並組成專案小組，經連日分析監視器影像、交通工具軌跡，鎖定顏姓犯嫌涉有重嫌，23日持搜索票及拘票於顏嫌住家將其拘捕到案，現場亦查扣智慧型手機1支、航班機票證明等物，涉嫌以詐術使人出國罪及人口販運防制法等罪移送新竹地方檢察署偵辦。

    警方調查，該犯罪集團分工精細，先在社群軟體上張貼「出國打工賺取高薪」等廣告引誘被害人上鉤，再派遣司機專車接送、機場引導通關一條龍的方式手把手得將被害人送出國，並仲介每名國人出國可收取新臺幣10萬元左右報酬。

    被害女子8月中最後一次與母親聯繫，目前下落不明，警方將持續釐清其他被害人及其他涉案共犯。

    新湖警分局分局長楊宗昆表示，打擊人口販運集團，避免國人遭受暴力、限制自由或人口販運等不法情事，是現今治安工作重點，本分局將持續向上溯源並大力掃蕩，淨化地方治安風氣，也呼籲社會新鮮人初入職場應徵工作時，務必小心謹慎以免落入詐騙陷阱。

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