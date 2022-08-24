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    8/24 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北

    今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成。）

    今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成。）

    2022/08/24 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月24日）開獎的第111000202期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由新北市樹林區保安街一段18之1號「金如意彩券行」開出；第111000202期雙贏彩頭獎摃龜。

    第111000202期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、05、08、10、11、12、16、19、20、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共147注中獎，每注可得500元；肆獎共1600注中獎，每注可得100元。

    第111000202期今彩539中獎號碼為「04、07、26、33、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共287注中獎，每注可得2萬元；參獎共8207注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬955注中獎，每注可得50元。

    第111000202期39樂合彩中獎號碼為「04、07、26、33、34」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共439注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4779注中獎，每注可得1125元。

    第111000196期3星彩中獎號碼為「604」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000196期4星彩中獎號碼為「3527」，正彩共15注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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