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    買春19刀砍死色情按摩女劫財 外送員強盜殺人罪判無期

    高等法院依強盜殺人罪判殺害按摩女劫財的外送員潘秉侑（圖中）無期徒刑。（資料照）

    高等法院依強盜殺人罪判殺害按摩女劫財的外送員潘秉侑（圖中）無期徒刑。（資料照）

    2022/08/24 10:42

    〔記者楊國文／台北報導〕37歲外送員潘秉侑，去年5月至台北市林森北路的按摩個人工作室買春做「半套」色情按摩，完事後竟將黎姓越南籍按摩女割喉，殘殺19刀致死，再洗劫錢包、金手鍊和手機等財物；台北地院依強盜殺人罪將潘男判處無期徒刑，褫奪公權終身，高等法院審理認定潘買春前先買刀，乃謀財害命，惡性重大，今駁回上訴，仍判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

    檢警查出，有毒品前科的潘男、育有2女，他前往買春前，先到附近的文具店買水果刀預謀犯案，殺人後盜走手機、金項鍊等貴重財物，兇刀丟棄於羅斯福路3段公共垃圾桶，落網一度否認犯案，後來見證據明確，才改口承認殺人。

    去年5月12日早上9時許，黎女的男友至她租屋處時，驚見她慘死於浴室內，嚇得報警。檢警相驗發現黎女身中19刀，其中17刀集中在前、後頸部，其中1刀傷痕長達20公分，割破頸動脈，血液噴濺到浴室天花板，浴室地面已被清洗過。

    檢警調閱監視器畫面，發現前1天晚間潘男曾進入該房待了1個多小時，其後直到隔天早晨黎女男友進房，都沒有人再進出。

    警方循線逮捕潘男，潘男起初否認行凶，只承認半套性交易，經提示他買刀與棄刀畫面，他才承認割喉殺人，辯稱被黎女打了兩巴掌，一時氣憤拿出水果刀殺害黎女，但檢警存疑，被北台北地檢署依強盜殺人罪起訴。

    台北地院審理時潘男認罪，以要照顧2幼女為由請求交保，但遭合議庭駁回。

    北院審理認定，潘男為了謀財而殺害素昧平生的按摩女子，惡性重大，依強盜殺人罪將他判處無期徒刑，並追徵沒收已被變賣花用的犯罪所得3萬4千元。

    上訴後，高院認定潘男強盜殺人犯行惡性重大，今仍判他無期徒刑、褫奪公權終身。

    高等法院依強盜殺人罪判殺害按摩女劫財的外送員潘秉侑無期徒刑。（記者楊國文攝）

    高等法院依強盜殺人罪判殺害按摩女劫財的外送員潘秉侑無期徒刑。（記者楊國文攝）

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