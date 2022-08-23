林姿妙心腹自首供出土地弊案細節 檢建請免刑

時任宜蘭縣建設處代理處長的宜蘭縣府祕書吳朝琴（左）自首，供出林姿妙、林羿伶、農業處長康立和、財稅局長盧天龍、建設處科長龍非池等人涉案事實。（資料照）

2022/08/23 22:13

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府涉弊案，縣長林姿妙及女兒林羿伶涉嫌以解決「1558地號免徵土地增值稅」一案，換取地主繼續無償提供競選總部「98地號」使用，時任建設處代理處長吳朝琴扮演其中關鍵角色，不過，吳朝琴提供98地號案線索，屬犯罪後自首，並讓檢廉追查到正犯，檢方向法院求處免刑。

吳朝琴曾任羅東鎮公所技正、課長，一路從鎮公所跟隨林姿妙進縣府，吳朝琴未受過簡任訓練，無法擔任處長，林姿妙讓吳朝琴以副處長代理處長職，被外界解讀是林姿妙的心腹，林團隊的核心人物；經歷弊案風波後，現任祕書。

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2019年8月，林姿妙在縣長室，承諾協助宜蘭縣商業會理事長陳正勲維持羅東公正段1558地號「免徵土地增值稅」112萬元不法利益；以換得另名1558地號地主劉石純，繼續無償出借羅東鎮東榮二段98地號土地，作為2020年總統立委選舉（韓國瑜及呂國華）聯合競選總部使用。

林羿伶找吳朝琴到縣長官邸，下達指示，吳朝琴召開跨局處會議，後續使農業處、建設處、財稅局，虛偽認定1558地號符合農地農用，解除列管，免徵土增稅；接著，吳朝琴積極推動「宜蘭縣臨時性建築物管理辦法第八條」修法，林姿妙主持縣務會議時通過修法，讓98地號臨時建物得延長使用，作為競總使用。

檢廉今年1月13日進行第一波搜索時，已知悉吳朝琴違法圖利前宜蘭縣商業會理事長陳正勲「1558地號免徵土地增值稅」案，並向法院聲押禁見獲准，不過當時檢廉並未發覺「98地號土地上臨時性建築物違法延長使用」案。

宜蘭地檢署指出，吳朝琴偵查時供稱，「我到官邸之後，只有我跟林羿伶在同一空間，林羿伶先講以前縣長競選總部臨時建築的建照要繼續延長，要延長到2020年總統跟立委選舉完，當時要借給呂國華跟韓國瑜使用，地主是劉石純、陳女（劉石純妻）等人，有沒有陳正勲我不知道，因為需要他們出具土地同意書，所以希望在土地增值稅的部分我可以幫忙，讓他通過」。

吳朝琴說，「當時修法是要因應原來的展延期限到2019年11月23日，在這之前修法完成，陳女就可以提出展延申請，適用新法，這部分跟林羿伶先前跟我說的建照展延是同一件事」。

宜檢指揮廉政署追查98地號土地違法核准延長使用期限一案，進而確認林姿妙、林羿伶、吳朝琴均犯貪污治罪條例對於違背職務行為收受不正利益罪嫌。

宜檢說，吳朝琴在偵查犯罪權限機關或公務員發覺之前，主動向檢廉自首，供出林姿妙、林羿伶、農業處長康立和、財稅局長盧天龍、建設處科長龍非池等人涉案事實，並接受裁判，符合前揭貪污治罪條例所示免除其刑規定，檢察官據此向法院求處免刑。

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