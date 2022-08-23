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    8/23 今彩539頭獎開出6注 400萬獎落高雄、台中、宜蘭、新北

    8/23今彩539頭獎開出6注，400萬獎落高雄、台中、宜蘭、新北。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    8/23今彩539頭獎開出6注，400萬獎落高雄、台中、宜蘭、新北。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/08/23 22:32

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月23日）開獎的第111000201期今彩539，頭獎6注中獎，獎落高雄、台中、宜蘭、新北，每注獎金400萬元，其中汐止福德一路就有兩家彩券行中獎；第111000077期大樂透、第111000201期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000201期今彩539，頭獎6注中獎，由新北市永和區文化路111號「高進發彩券商行」、新北市汐止區福德一路246號「旺宏彩券行」、新北市汐止區福德一路211號「鈔鋐彩券行」、宜蘭縣壯圍鄉壯五路109號「億億彩券行」、台中市東區東勢里精武路149號來「富貴彩券行」及高雄市鳳山區新富路502號1樓「景昌彩券行」開出。

    第111000077期大樂透中獎號碼為「06、23、24、25、47、49，特別號：05」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得282萬6431元；參獎共34注中獎，每注可得4萬9340元；肆獎共85注中獎，每注可得1萬2687元；伍獎共1588注中獎，每注可得2000元；陸獎共2257注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3287注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8775注中獎，每注可得400元。

    第111000077期49樂合彩中獎號碼為「06、23、24、25、47、49」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共156注中獎，每注可得1萬2500元；二合共6669注中獎，每注可得1250元。

    第111000201期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、07、08、09、10、13、17、19、21」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共98注中獎，每注可得500元；肆獎共1242注中獎，每注可得100元。

    第111000201期今彩539中獎號碼為「05、08、12、15、24」，頭獎6注中獎，每注可得400萬元；貳獎共502注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬1395注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7075注中獎，每注可得50元。

    第111000201期39樂合彩中獎號碼為「05、08、12、15、24」，四合共20注中獎，每注可得21萬2500元；三合共903注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬8777注中獎，每注可得1125元。

    第111000201期3星彩中獎號碼為「215」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000201期4星彩中獎號碼為「3786」，正彩共81注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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