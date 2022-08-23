女拒檢衝撞、副駕被射中身亡 檢：警合法使用槍械

警方示意林女等2人下車，林女卻加速衝撞臨檢站。（資料照）

2022/08/23 17:33

〔記者王定傳／新北報導〕去年4月間，29歲林姓女子駕駛Audi Q7搭載30歲林姓女友人，行經新北市新莊竟衝撞潘姓警員；潘員情急下在1.08秒左右內連開2槍，其中1發子彈射中坐在副駕駛座的林女致死，被告殺人及業務過失致死罪嫌；新北地檢署認為，潘員依當時情況認為已達情況急迫程度，為維護本身及旁人生命安全，朝汽車的左前輪及引擎部位開槍，屬合法使用槍械，處分不起訴。

去年4月25日晚間10時許，林女載友人行經新莊中港東路及中港三橋路口時，遇警臨檢，經員警確認沒喝酒後予以放行，但潘員以警用行動電腦查詢後發現柯姓車主是通緝犯，因此拍窗示意停車受檢，怎料，開車的林女因無照且車上有毒品，駕車衝撞前車，再倒車撞路旁汽車挪開空間開溜。

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檢方調查，潘員立刻站在駕駛座前方，拿出配槍喝令「停車」，林女不為所動駕車衝撞，致潘員趴在引擎蓋上被拖行；他情急下在1.08秒左右內連開2槍，其中1槍射中副駕駛座上的林女致死，被告殺人及業務過失致死罪嫌。

潘員否認殺人及業務過失致死指控，堅稱是想射擊輪胎及引擎。

檢方綜合警方職務報告、監視器並指揮警方重建現場彈道等證據後判定，潘員與死者素不相識、並無仇恨，死者又坐在副駕駛座，根本沒開車，潘員當無甘冒殺人刑責，執意致死者於死之理。

檢方並認為，林女當時不願受檢，非但不熄火，還數度衝撞周遭車輛、員警，甚至直接撞潘員，雙方距離如此接近，潘員並無他法阻止林女繼續衝撞及逃竄危害公眾，基於維護自身及他人生命、身體及財產安全的急迫需要，而朝輪胎及引擎部位開槍，屬合法使用警槍，並無違法過當，處分不起訴。

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