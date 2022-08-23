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    「球員兼裁判」代辦申請路證索討「勞務費」公總養路士被起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2022/08/23 15:54

    〔記者王定傳／新北報導〕交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段養路士林志順，負責受理中壢工務段轄管公路挖掘申請及核發道路施工許可證業務，怎料，他竟從2016年起代理欣桃公司製作路證申請文件，再「球員兼裁判」核發路證，趁機索要「勞務費」128萬餘元，新北地檢署今日依違反貪污治罪條例中的「公務員對主管監督事務圖利罪嫌」起訴林男。

    檢調調查，林嫌負責受理中壢工務段轄管公路挖掘申請及核發道路施工許可證業務；而欣桃公司從2014年起至去年間，為了施作埋設天然氣管工程，需向中壢工務段申請路證。

    檢方調查，林嫌涉嫌以「如果把中壢工務段轄管內路證申請案及年度通案計畫書交給我辦理，就會如期取得路證」，並以每件3500元以上價格向欣桃公司索取「勞務費」；欣桃公司職員為求順利取得路證施工，同意林嫌代理製作路證申請文件。

    檢方調查，林嫌不僅代理欣桃公司製作路證申請文件，還「球員兼裁判」核發路證，總計取得128萬餘元「勞務費」；檢方偵辦時，林嫌認罪，並繳回犯罪所得118萬餘元，檢方調查後依「公務員對主管監督事務圖利罪嫌」起訴林男，並請法院審酌林嫌自白犯行，且已繳回118萬餘元犯罪所得，請依法減輕其刑。

    此外，林嫌另被檢舉利用核發挖掘公路許可證權限，透過白手套向4家業者索賄近500萬元，全案尚在偵辦中。

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