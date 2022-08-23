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    宮廟主謊稱幫少女「清身體」 卻帶進小房間摸胸親吻

    高等法院今依2個強制猥褻罪，將猥褻少女的宮廟主判刑3年。（記者楊國文攝）

    高等法院今依2個強制猥褻罪，將猥褻少女的宮廟主判刑3年。（記者楊國文攝）

    2022/08/23 13:27

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市經營宮廟的陳姓宮廟主，被控對被媽媽帶往宮廟拜拜求健康的14歲少女，假借「清身體」名義，二度將她帶往小房間強制猥褻，並噁稱「如果你年紀再大一點，會想娶妳」、「我們前世可能有關係」，陳男否認犯行，高等法院今仍依2個強制猥褻罪，合併判刑3年，還可上訴。

    被害少女控訴，從小身體就不好，2019年2月就讀國中二年級時，媽媽帶她到陳男經營的宮廟拜拜，希望藉由信仰力量讓身體變好，第一次單純去拜拜，陳男看到她說要「清身體」，並將她帶到小房間內強摸她胸部、親嘴，「我整個人都嚇呆了」，不知道會發生這種事情，歷時長達半個小時。

    過了2週，媽媽再帶她前往，陳男又以「清身體」為由，帶她到小房間，同樣摸她胸部、親吻，還將她的衣服和內衣掀起來，再摸她胸部，甚至表示「如果妳年紀再大一點的話，會想娶你」，還一直問「妳有沒有夢到我？我們前世可能有關係」，還告誡她不可以告訴媽媽，因為「這是我們的小秘密」。

    少女被陳男猥褻犯行嚇到，但因為害怕不敢對外求援，直到有一次找老師聊天傾訴說出此事，老師通報校方並報案。

    陳男否認有強制猥褻犯行，辯稱剛開始是以香在少女身上畫圈，沒有接觸到身體，因少女媽媽求他幫忙，才問神尊可否幫忙，並有詢問母女倆「會接觸到身體」，少女同意並將衣服撩起，他只有將手放在心窩、後背處，過程約10多多鐘，並未摸少女的胸部或親吻她。

    桃園地院傳喚少女老師出庭證稱，少女說宮廟的師父會摸她的身體，讓她很不舒服，師父也會要求少女親他，少女陳述經過時，情緒很激動，且邊講邊哭，情緒很難平復下來。

    合議庭審理認為，少女陳述遭侵害過程前後一致，且無誣陷可能，加上少女老師證詞，足以認定陳男猥褻少女罪行明確，依2個強制猥褻罪，每罪各判1年8月，合併應執行3年徒刑。

    全案上訴後，高等法院認定一審判決無誤，今判決上訴駁回，仍維持陳男3年徒刑。

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