凶狠殘殺2警 狡猾林信吾逃亡17小時路線曝光

台南市昨天發生殺2警奪槍案，兇嫌林信吾逃亡17小時，今（23）日凌晨4時36分許在新竹和欣客運車站落網。（警方提供）

2022/08/23 14:28

〔記者王捷／台南報導〕台南市昨天發生殺2警奪槍案，兇嫌林信吾逃亡17小時，今（23）日凌晨4時36分許在新竹和欣客運車站落網，警方調查發現林嫌在殺警後先在新營偷機車，再到超商持槍搶劫後，沒多久又棄車逃逸，改搭白牌車南下前往高雄，今天凌晨零時許再轉搭客運北上前往新竹，企圖製造斷點躲避警方追查，以下是林嫌逃亡17小時路線。

2022年8月22日

9:30 到台南旅遊租機車的吳姓男子，發現機車不見而報案。

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10:41 警方發現車號369-PGB失竊機車出現在台南市安南區，

11:33 凃明誠與曹瑞傑抵達後找到贓車，卻沒看到林信吾，2人分開搜捕，凃員沿著便道搜尋遭遇林信吾，扭打中遭割喉。

11:38曹瑞傑開警車趕來，也不幸遭林嫌持刀殺死，林嫌騎贓車逃離現場。

11:48最初受理報案的陳姓警員在無線電中聽到警報聲，趕抵現場，結果發現現場2名同事全身是血。

15:50 警方在土城高中尋獲歹徒作案用機車。

23:33 林信吾在新營持警槍搶超商，得手7000元後逃離現場。

2022年8月23日

00:40 林信吾搭白牌車到高雄九如交流道下車，隨即搭上和欣客運往新竹。

04:36 警方在新竹市客運站逮捕林信吾，將他押回台南調查。（記者王捷整理）

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