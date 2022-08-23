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    首頁　>　社會

    明德外役監10年逃39人 邱顯智點名矯正署「說清楚」

    針對昨天台南殺警案造成兩警殉職的悲劇，時代力量立委王婉諭（左起）、邱顯智與陳椒華今召開記者會前，為不幸罹難的員警默哀一分鐘。（記者楊丞彧攝）

    針對昨天台南殺警案造成兩警殉職的悲劇，時代力量立委王婉諭（左起）、邱顯智與陳椒華今召開記者會前，為不幸罹難的員警默哀一分鐘。（記者楊丞彧攝）

    2022/08/23 11:47

    〔記者楊丞彧／台北報導〕台南市昨（22日）發生震驚全國殺警案，嫌犯林信吾今（23日）清晨在新竹市落網，據悉林嫌一週前從明德外役監逃獄。被問到明德外役監10年來已經有39人逃跑，時代力量立委邱顯智今天痛批「管理到底出什麼問題」，要求矯正署應說清楚。邱並直指外役監成為「權貴天堂」，遴選機制不透明，應交由法官裁定。至於明德外役監在受刑人返家未歸是否有往上呈報，也要進一步釐清。

    邱顯智直指，外役監似乎成為有權有勢的貪污官員或巨商大賈逃避徒刑的「權貴天堂」，其名單為矯正署高層透過不公開方式決定，遴選機制相當不透明，是嚴重的問題，應交由法官做裁定。其次，有關明德外役監10年39人逃跑狀況，管理上到底出什麼問題，是否有認真督責管理，也要求矯正署說明清楚。

    另外，針對陳姓嫌疑人照片在網路與媒體上流傳，邱顯智也質疑，偵查不公開是最起碼的程序要求，不應該讓這些偵查資訊隨意散佈流竄，甚至可能造成冤案的後果。而對於部分官員與民意代表對此案發表評論。

    邱顯智也強調，認定事實、適用何法、判何刑度的「認事用法」是法官職權，不是行政與立法權。一般民眾的情緒可以理解，但政治人物講話要負責任，行政首長、立法委員都不應針對個案下指導棋，叫法官要怎麼用法，更不應該針對個案做煽動或暗示。邱顯智說，在這種節骨眼上，說要「大膽用槍」喊打喊殺，若誤認兇嫌反讓真兇逍遙法外，不就衍生更嚴重的問題，國人也並不樂見。

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