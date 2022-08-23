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    台中霧峰、大里傳兩爆炸聲 居民驚嚇問：發生什麼事了？

    台中霧峰、大里今早許多民眾聽到兩聲爆炸聲，都好奇到底發生什麼事？（記者陳建志翻攝）

    台中霧峰、大里今早許多民眾聽到兩聲爆炸聲，都好奇到底發生什麼事？（記者陳建志翻攝）

    2022/08/23 10:48

    〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰今天早上8、9點時，突然傳出兩聲類似爆炸的聲響，有民眾在臉書社團「霧峰人聊天室」詢問「兩聲爆炸聲有人知道是什麼？」，住在鄰近的大里、霧峰，甚至是南投草屯的民眾都回應自己也有聽到，不但落地窗震動很大聲，有人甚至說自己被嚇醒；台中市消防局表示，今早附近並未接獲爆炸相關救災、救護案案件，爆炸聲從何而來須釐清。

    台中霧峰、大里民眾，今天早上8點多時，不少民眾都聽到兩聲類似爆炸聲的巨大聲響，有網友在臉書社團「霧峰人聊天室」詢問「兩聲爆炸聲有人知道是什麼？」，立刻有眾多網友回應，住在霧峰萬豐、五福、亞洲大學附近的民眾都說自己也有聽到，還有人說「我以為阿共打來了？」，也有住在大里工業區的民眾表示，「很大聲，感覺房子在震動」，甚至有住在南投草屯、國姓的民眾也說有聽到，大家都被巨大的聲響嚇到。

    不過記者向台中市消防局查證，消防局表示，今天早上大里、霧峰都沒有受理爆炸相關案件，霧峰區的亞大醫院也沒有送來相關的傷患，不過有消防人員表示，之前也曾經出現莫名的爆炸聲，後來證實是戰鬥機飛過上空傳出的音爆聲，這次是否又是戰機飛過的聲音？則需要進一步釐清。

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