為殉職警哀悼 國民黨：南台灣治安大亮紅燈 民進黨還粉飾太平

針對台南昨日發生2名員警遭歹徒襲擊而不幸因公殉職案，國民黨今日召開「為殉職員警哀悼！南台灣治安敗壞，民進黨還粉飾太平？」記者會。（記者施曉光攝）

2022/08/23 10:38

〔記者施曉光／台北報導〕針對台南昨日發生2名員警遭歹徒襲擊而不幸因公殉職案，國民黨今日召開「為殉職員警哀悼！南台灣治安敗壞，民進黨還粉飾太平？」記者會，一開始先為2名英勇殉職員警默哀，強調近期南台灣發生多起重大刑案，顯示治安大亮紅燈，呼籲民進黨不要再推卸責任，應積極改善基層執法環境，以有效改善治安，還給民眾安居的環境。

國民黨副秘書長李彥秀表示，台灣的孩子在柬埔寨當「豬仔」，槍擊案最近又在台灣社會不斷發生，民進黨執政6年，蔡英文總統說治安愈來愈好，顯見民進黨與大家活在完全不同的平行世界。

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李彥秀說，這次讓大家想到多年前鐵路警察遭乘客刺殺殉職案，當時蔡英文與內政部長徐國勇都說警察設備很重要，要錢給錢、要設備給設備，雖然之後也確實採購了4萬2000多組電擊槍，但直到2021年9月，只有9.27%的員警有使用電擊器設備的經驗，連訓練用卡匣也短缺，每次事件發生後，民進黨都是表達悲痛傷心難過，但到底有沒有把民眾的恐懼放在心裡？基層員警該有的設備也沒有，民進黨要員只是忙著權力鬥爭，徐國勇先前還與前警政署長在搶喬位子的權力，每個月應該召開的治安會報也已經有1年多未召開。

對於立法院長游錫堃在案發後高喊嫌犯一定要判死刑，國民黨強調，以往殺警兇嫌即使遭判死刑定讞，但執行卻遙遙無期，包括1990年王信福教唆殺警案、2000年蕭新財殺警案及2005年王柏英汐止殺警奪槍案等3案，迄今都尚未執行，其中王信福案甚至是犯案後過了32年仍未執行死刑，游錫堃徒逞口舌，難道沒看到民進黨毫無執行力？又如何還給受害員警及家屬們公道與正義？

國民黨要求蔡英文應大力執法改善治安，還給人民免於恐懼的自由，並應給予殉職員警最高撫卹，照顧眷屬，以告慰2名勇警在天之靈。

目前確診隔離中的國民黨台南市長參選人謝龍介以錄影方式出席記者會強調，近期從高雄行刑式槍決到台南警察遇襲案，重大暴力犯罪頻傳，血濺街頭，民進黨政府應盡速拿出整飭治安的具體作為，不要內政部長還在鬥警政署長。

謝龍介指出，台南市刑事犯罪率與犯罪人口數在6都名列前茅，但台南在警察員額配置上卻嚴重不足，光是員警額度就不足近千名，等於是台南警察在超勤過勞情況下維護治安，用生命在保護台南市民安全，他呼籲台南市長黃偉哲應該編足預算，將缺額員警補齊。

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