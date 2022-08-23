「煙火哥」只因女友車禍挨告 瘋狂糾纏婦人3年多...這下真的慘了

藍姓婦人被「煙火哥」瘋狂糾纏3年多，北院日前開庭時，她暴哭說邱男欺負她一家都是女人。（資料照）

2022/08/23 10:23

〔記者溫于德／台北報導〕因案羈押中的「煙火哥」邱銘祥，其女友3年前與藍姓退休女公務員發生車禍因而被求償，引發邱不滿，邱後來竟不斷糾纏藍女，包括連放21次鞭炮、擲穢物、逼車、散布她染疫假消息等，一審依「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息」、強暴侮辱、強制等3罪，併判邱得易科罰金之刑10月；台北地院二審今加重改判至2年2月，可上訴。判決理由尚未公布。

邱男被控去年2月1日晚間8時尾隨藍女，朝藍女丟擲一袋糞水，2小時後又在她的社區LINE群組留言「剛剛有人掉在糞坑，不知道有沒有人看到、有看到記得分享，實在太好笑了」，

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同年4月12日清晨7時許，邱男駕車在新店便道尾隨藍女母子的車，沿路多次故意逼車，先超車再急減速，還開到車旁叫囂、投擲東西；5月17日凌晨0時許，邱男又到藍女住家附近，散布不實傳單指出「防疫破口（新店人請注意），此個案為新店人隱瞞確診，中興路（詳細地址），於醫院自費快篩陽性」。

檢察官起訴後，由於邱男認罪，台北地院一審採簡易判決，依法併判邱男10月徒刑，得易科罰金30萬元。藍女認為一審量刑過輕，請求檢察官上訴。

北院二審開庭時，藍女當庭暴哭說邱男欺負她一家都是女人，並出示一疊報警紀錄表示，2019年7月她在梅花湖被邱男的女友駕車撞傷，經提告索賠，此後3年便遭邱男永無止盡的糾纏，去年邱男一度被羈押，但期滿獲釋後又變本加厲，直到日前邱男再度涉案，被檢察官聲押獲准。

藍女更回憶，前年1月，邱男直接到她家踹她罹癌末期的哥哥一腳，2個月後哥哥離世，生前無法討回公道，邱男還盜用她的圖像加入社區群組，多次詆毀她，並到處寫檢舉信，連她先前工作的單位也有收到，邱男更曾揚言「要再放炮一萬次」，還說自己很滿意媒體給的封號「煙火哥」。

藍女強調，只因一件車禍，邱男就對她死纏爛打3年多，造成她家破人亡，至今毫無悔意，請求加重判刑。

網友戲稱為「新店煙火哥」的34歲男子邱銘祥，日前活逮，他供稱未來想要「放一萬次煙火」，昨天警訊後移送法辦；台北地檢署考量他有再犯之虞，向台北地院聲押禁見獲准。（資料照）

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