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    愛情詐騙老梗 7旬婦暈船險失29萬元積蓄

    黃女接受詐騙集團指示，到郵局海外匯款29萬元，警方與行員合力阻詐。（讀者提供）

    黃女接受詐騙集團指示，到郵局海外匯款29萬元，警方與行員合力阻詐。（讀者提供）

    2022/08/23 08:20

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名7旬黃姓老婦網路交友認識詐騙集團假冒的外國帥哥，跨海邀約投資比特幣，又稱送禮但卡在海關，要先支付29萬元才能領貨，黃女接受指示到郵局海外匯款，行員察覺有異報警阻詐保住積蓄，揭穿入假愛情、真詐騙陷阱。

    楠梓警分局加昌派出所今表示，黃姓老婦人（72歲）網路交友，稱認識1名外國帥哥「阿爾」，雙方閒聊投資理財，對方邀約她投資比特幣，又稱從國外買了禮物要送給黃女，但禮物卡在海關，要求黃女先支付29萬元才可以領貨。

    黃女被愛情迷昏了頭，竟然信以為真，接受指示到郵局海外匯款，行員察覺有異通報警方，警方到場勸說黃婦是詐騙手法，黃婦才驚醒原來是一場夢，及時阻止假愛情真詐騙，保住29萬元積蓄。

    警方表示，詐騙集團利用單身男女希望在網路認識新朋友的心情，利用假的身分、帥氣或美麗的大頭貼，在各大交友網站及軟體私訊民眾，等待被害人放下戒心上鉤後，開始介紹投資獲利百分百等資訊，讓被害人陷入愛情，心甘情願匯款，落入詐騙陷阱，所幸行員機警求助警方，雙方合力攔阻，才未造成損失。

    楠梓警方提醒民眾，詐騙集團常換上帥哥、美女等頭像，藉由民眾對愛情憧憬誘騙投資，若民眾遇類似情形，記得1聽2掛3查證步驟，多一次查證及求助，讓詐騙集團少一次得手機會。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    黃女接受詐騙集團指示，到郵局海外匯款29萬元，警方與行員合力阻詐。（讀者提供）

    黃女接受詐騙集團指示，到郵局海外匯款29萬元，警方與行員合力阻詐。（讀者提供）

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