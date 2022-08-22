金門驚傳工人跌落水庫 消防、蛙人搜索8小時無果

救災人員分乘各式船艇在水庫面進行搜索。（讀者提供）

2022/08/22 21:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金沙鎮田埔水庫正進行疏濬工程，今天傳出1名陳姓工人不慎跌落水中，縣消防局據報雖即刻出動包括潛水人員、陸軍金門防衛指揮部兩棲蛙人等大批人、車趕抵現場救人，但歷經約8小時的搜索仍未發現失蹤者，縣消防局剛才表示，將於明天一早再進場搜救。

縣消防局表示，今天上午8點36分接獲報案，田埔水庫有人不慎自工作平台落水，勤指中心立即派遣金沙、金湖分隊出動人員、各式車輛及船艇共7車2艇17人趕赴現場，並由第2大隊大隊長陳國瑋擔任現場指揮官，迅速指示IRB船艇先行下水進行湖面搜索，再根據3位民眾提供可能落水位置進行交叉比對，推展定標作業，消防人員著重裝備展開水下潛水搜救作業；為擴大搜索範圍，同步協請金防部兩棲營支援潛水搜救任務。

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消防局長呂英華及代理副局長林俊陸續趕至現場，搜救人員針對可能位置採圓形及直線搜索，總計派遣各式車輛7輛、船艇2艘、消防人員17名及趕往支援的友軍單位包括義消6名、兩棲蛙人5名、自來水廠7名、縣警局6名，現場總計動員救災41人，歷時約8小時，在水深約3至6公尺的水庫中執行12趟次救援任務仍未發現失蹤者，

縣長楊鎮浯、金沙鎮長吳有家聞訊，也趕往現場關心搜救進度，並攜帶飲料為第一線搜救人員打氣，不忘提醒打火弟兄救人也要注意嚴防高溫、多補充水分。

金門縣消防局第二大隊大隊長陳國瑋（左二著藍衣者）對將下水搜救人員實施勤教。（金門縣消防局提供）

身著潛水衣的消防人員進入田埔水庫展開尋人任務。（金門縣消防局提供）

金門縣長楊鎮浯（左三）前往田埔水庫關切救人進度。（金門縣消防局提供）

金門出動大批人員前往田埔水庫執行聯合搜索任務。（讀者提供）

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