南投偏鄉警力不足 小型派出所面臨轉型

因應大法官釋憲及公務員服務法第12條修正案，埔里分局今召開派出所聯合執勤說明會。（記者佟振國攝）

2022/08/22 21:02

〔記者佟振國／南投報導〕因應公務員服務法第12條修正通過，南投縣偏鄉警力未達7人的值宿派出所將無法正常運作，在警力短期內無法有效增補下，縣警局計劃明年元月起透過合署辦公、聯合執勤方式因應，今由埔里分局率先召開地方說明會，局長黃永志親向地方民代、里長等人說明警力聯合執勤能增加線上巡邏警力，提升見警率，也不影響民眾報案與造成治安空窗，為消除地方疑慮，未來也將進行滾動式檢討，訂出兼顧治安與警力運用的最佳模式。

2019年11月大法官釋第字785號解釋，要求輪班制的公務機關在3年內檢討服勤時數合理性，公務員服務法第12條也配合修正警察人員的服勤時數與規範，警方評估未來新法上路後，1個派出所連同正、副所長在內的警力至少要7人才能維持正常運作，但南投縣偏鄉多數為小型值宿所，在警力未充分增補下，一所只有4或5人，扣除員警正常輪休或常訓等勤務，往往1天只有2名員警上班，服勤時數勢必超出規定，明顯違法。

請繼續往下閱讀...

縣警局計劃明年元月起透過合署辦公、聯合執勤方式因應，依照轄區今於埔里分局率先召開地方說明會，局長黃永志、分局長胡淑淨向地方民代、里長等人說明，埔里分局在埔里鎮有7個派出所、國姓鄉5個派出所，除埔里、愛蘭、鯉潭派出所，其餘9所均為值宿所，警力均不滿7人，若補足缺額需要26人，但1年至少增加人事成本逾3200萬元。

因此以距離相近派出所優先合署辦公，採取埔里所與隆生所、史港所與合成所、愛蘭所與桃米所聯合執勤，國姓鄉則是北山、長流、長壽、梅林所集中於國姓分駐所聯合執勤。

針對地方憂心派出所從此裁撤消失，造成報案不便，形成治安空窗等負面問題，黃永志強調，原有派出所都不裁併，原則每日重點時段各派出所仍有員警值班兼受理報案，夜間時段警力回歸主力派出所，民眾仍可打派出所電話或一一0報案，由線上巡邏警力到場處理，因為警力集中運用，反而有更多的巡邏警網，見警率不減反增，提升治安，員警也能避免單獨執勤的高度風險。

為能消除鄉親疑慮，與會民代建議未來新措施上路後定時檢討，警方也應建立更暢通的溝通管道，民眾有問題能隨時反映獲得解答，訂出兼顧治安與警力運用的最佳模式。

南投縣警察局長黃永志親赴埔里分局向鄉親說明派出所警力運用調整，不會影響民眾權益。（記者佟振國攝）

埔里分局列表說明轄區埔里、國姓2地派出所聯合執勤規劃。（記者佟振國攝）

埔里鎮市區隆生派出所為值宿所，與主力埔里派出所相距僅2公里，因此規劃聯合執勤。（記者佟振國攝）

南投偏鄉小型值宿所警力僅4或5人，扣除人員輪休，往往1天就只有2名警力上班。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法