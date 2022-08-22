南投偏鄉警力不足 小型派出所面臨轉型
〔記者佟振國／南投報導〕因應公務員服務法第12條修正通過，南投縣偏鄉警力未達7人的值宿派出所將無法正常運作，在警力短期內無法有效增補下，縣警局計劃明年元月起透過合署辦公、聯合執勤方式因應，今由埔里分局率先召開地方說明會，局長黃永志親向地方民代、里長等人說明警力聯合執勤能增加線上巡邏警力，提升見警率，也不影響民眾報案與造成治安空窗，為消除地方疑慮，未來也將進行滾動式檢討，訂出兼顧治安與警力運用的最佳模式。
2019年11月大法官釋第字785號解釋，要求輪班制的公務機關在3年內檢討服勤時數合理性，公務員服務法第12條也配合修正警察人員的服勤時數與規範，警方評估未來新法上路後，1個派出所連同正、副所長在內的警力至少要7人才能維持正常運作，但南投縣偏鄉多數為小型值宿所，在警力未充分增補下，一所只有4或5人，扣除員警正常輪休或常訓等勤務，往往1天只有2名員警上班，服勤時數勢必超出規定，明顯違法。
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縣警局計劃明年元月起透過合署辦公、聯合執勤方式因應，依照轄區今於埔里分局率先召開地方說明會，局長黃永志、分局長胡淑淨向地方民代、里長等人說明，埔里分局在埔里鎮有7個派出所、國姓鄉5個派出所，除埔里、愛蘭、鯉潭派出所，其餘9所均為值宿所，警力均不滿7人，若補足缺額需要26人，但1年至少增加人事成本逾3200萬元。
因此以距離相近派出所優先合署辦公，採取埔里所與隆生所、史港所與合成所、愛蘭所與桃米所聯合執勤，國姓鄉則是北山、長流、長壽、梅林所集中於國姓分駐所聯合執勤。
針對地方憂心派出所從此裁撤消失，造成報案不便，形成治安空窗等負面問題，黃永志強調，原有派出所都不裁併，原則每日重點時段各派出所仍有員警值班兼受理報案，夜間時段警力回歸主力派出所，民眾仍可打派出所電話或一一0報案，由線上巡邏警力到場處理，因為警力集中運用，反而有更多的巡邏警網，見警率不減反增，提升治安，員警也能避免單獨執勤的高度風險。
為能消除鄉親疑慮，與會民代建議未來新措施上路後定時檢討，警方也應建立更暢通的溝通管道，民眾有問題能隨時反映獲得解答，訂出兼顧治安與警力運用的最佳模式。