「你摸那裡？」教正妹潛水竟摸下體 色教練賠償獲緩刑免關

基隆一名李姓潛水教練在教正妹潛水時竟偷摸其「私密處」，高等法院考量他已和解、賠償，應無再犯之虞，輕判他３月徒刑、緩刑２年，並應接受10小時的法治教育，全案確定。（記者楊國文攝）

2022/08/22 18:45

〔記者楊國文／台北報導〕未婚的李姓潛水教練，教導正妹小美（化名）潛水時，竟起色心，偷襲她的下體、臀部等私密處，小美受驚大叫「你摸那裡？」，怒告李男性騒擾，但李男接受偵訊時否認犯行，直到法院審理時才認罪，並和小美和解、賠償，高等法院認為李男應無再犯之虞，將他判刑3月、緩刑2年，並應接受10小時的法治教育，全案確定。

判決指出，李姓潛水教練在臉書社團刊登潛水資訊，小芬（化名）看到後，2020年6月20日聯繫李男，並於同月25日與男友、友人一同前往基隆市潮境公園海域與李男進行潛水活動，事後再介紹李男給友人小美（化名）。

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小美於同年7月27日先以即時通訊LINE向李男預約她本人及妹妹2人的潛水體驗課程，並依約於同年8月2日上午前往潮境公園海域接受李男指導潛水課程。

不料，李男在一對一教導小美潛水時，因小美玲瓏有致身材起色心，突然偷摸她的下體、臀部及三角褲褲頭，小美被李男偷襲後受驚大叫「你摸那裡？」，事後，怒告李男對她性騷擾。

李男在檢方偵訊時否認犯行，但檢方認定李男是蓄意偷襲小美的「隱私處」，仍依性擾防治法將他起訴。

基隆地院審理時，李男坦承犯行，並表示願賠償小美，請求小美能夠原諒他，但小美拒絕接受和解或賠償，法官依性擾騷防治法判刑3月，可易科罰金9萬元。

全案上訴後，小美終於同意和李男和解，並接受賠償，但她表示仍不願意原諒李男，因李男犯行對她傷害很大。

高等法院審理認為，李男具悔意，也有誠意和小美和解，應無再犯之虞，故改判3月、緩刑2年，並應接受10小時的法治教育，全案確定。#

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