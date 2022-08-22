龍眼產量少價格高漲 台中太平警啟動「護農專案」防竊

台中龍眼今年減產約5成價格高漲，警方啟動「護農專案」嚴防宵小偷摘，太平分局長葉志誠（中）晚間專程到果園巡簽。（記者陳建志翻攝）

2022/08/22 16:53

〔記者陳建志／台中報導〕今年因氣候影響，台中龍眼產量減少價格高漲，近日進入產季，為防止宵小覬覦，太平警分局在龍眼採收期間啟動「護農專案」勤務，除編排警力加強巡邏外，並結合守望相助隊等民力建構綿密的巡邏網絡，太平分局長葉志誠為慰勉辛勞的員警及守望相助隊弟兄，近日晚間特別準備泡麵及礦泉水等物品前往宏龍派出所及黃竹里守望相助隊慰勞，並前往龍眼果園巡簽。

太平區是台中龍眼主要產區，今年受氣候影響，龍眼產量減少約5成，每公斤平均拍賣價格賣到110元，比去年多了3、40元，因價格高漲，為防止宵小偷摘龍眼，太平分局轄內各派出所從8月初就啟動「護農專案」，並結合當地守望相助隊、果農們一同聯防，共同守護果農一年辛勞栽種的心血。

請繼續往下閱讀...

警方除24小時針對轄內龍眼園、集散場、合作社及包裝場等地點實施重點巡邏、定點守望，並協助農家調整監視器，增設防竊措施及灌輸犯罪預防的觀念，希望果農們都能安心收成、享受辛勞的成果。

太平分局長葉志誠近日晚間就到產區的黃竹里果園巡視，強調太平為精緻農業產區，包括枇杷、荔枝、農眼及竹筍都是全國有名，警方將持續針對農作物特性及收成季節，規劃防竊巡邏，並結合民力資源共同防制犯罪，防範宵小，不讓農民的辛勞付諸流水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法