獨家》憲兵退役被騙淪柬埔寨「豬仔」 透過警官特殊管道付贖2萬美金救出

憲兵退役男也受騙淪柬埔寨豬仔付贖2萬美金，高市警和刑事局成功營救。（記者黃良傑攝）

2022/08/22 16:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名24歲憲兵退役的男子阿志（化名），沒有繼續留營，自己投資生意欠一屁股債，上月底，友人佯稱介紹泰國工作，阿志和高雄另2名男子北上桃園機場，會合4名同樣受騙女子，由「蛇頭」不詳男子帶團，直飛柬埔寨金邊，7人護照通關後全被集團扣收，阿志透過FB向家人求救，阿志父親求助高市警局一位警官，透過柬國特殊管道營救，最終以2萬美元救出。

據了解，阿志於上月23日被騙國外工作，原以為到泰國打工，結果直飛至柬埔寨，高市警方8月初獲報，聯手刑事局營救阿志時，原「金邊區」集團將他又賣給「西港區」的人口販運集團，警方和肉票家屬險些失之交臂，所幸阿志在運「豬仔」車上，發現被載至西港區某家飯店，偷偷通知家屬。

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當地營救人員經交涉「第二東家」，討價還價仍維持2萬美金成交，同意約點放人，被害人阿志獲救返回高雄時，背、肩全是瘀青等傷，他告訴高市警方，動輒遭飛棍、電擊伺候，他當時和其他被害人（俗稱豬仔），集中被控制在金邊一家「金」字旅館的11、12樓，詐騙機房就藏身這2樓層。

他表示，被安排給一名同樣來自台灣的男子教詐，他稱此男子為「師父」，因第一次被脅迫當詐騙成員，常跟不上速度且出錯，慘遭管理幹部拷起來毒打，阿志說「師父」曾無奈告訴他，為了活命，不得不配合人口販運集團，至今已拉騙13名親友來柬埔寨，相當後悔卻很無奈，警方救出阿志後，持續展開靖柬專案，追查在台的人口販運集團。

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