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    台南2警遇襲殉職 國民黨︰南台灣治安亮紅燈

    消防救護人員搶救受傷男警，男警配戴腰帶在身旁附近。（民眾提供）

    消防救護人員搶救受傷男警，男警配戴腰帶在身旁附近。（民眾提供）

    2022/08/22 15:36

    〔記者林良昇／台北報導〕台南市2名員警在執勤時遇襲殉職，國民黨今表示痛心不捨並盼家屬節哀，支持警方強力執法，盼盡速逮捕嫌犯並予以重懲。國民黨也說，南台灣治安已亮起紅燈，呼籲政府應改善警察執法環境，加強維護治安。

    國民黨下午表示，總統蔡英文曾說「對於大家關心的治安問題，一直是我們施政的重點」、「會讓每位執法人員，在執法時都能秉持專業，不受到不當的外部干擾」，但重大刑案仍屢難禁絕；內政部長徐國勇曾說「台灣治安在全球名列前茅」，近期南台灣卻連續發生多起重大刑案震驚社會，民進黨政府不能再持續吹噓治安成績、粉飾太平，卻對治安惡化束手無策。

    國民黨指出，高雄市警察局長林炎田曾自滿「治安很優質」，結果上週高雄就發生嫌犯在光天化日下在醫院殺人事件，引起輿論譁然，要求改善治安，當時民進黨竟護航稱嫌犯是從新北來的，應由新北負責，難道現在執法還要看嫌犯的戶籍地？台南市長黃偉哲7月自負稱「台南市治安滿意度調查，在全國各縣市名列前茅」，結果8月就發生殺警事件，造成2名員警不幸殉職，再度震驚社會，可見得民進黨政府總是過於得意，輕忽維持治安的困難度。

    國民黨表示，根據警政署資料，高雄109年治安事件發生8242件、110年則發生8298件，治安越趨敗壞，陳其邁市府並未擔負起應有的改善治安責任；而今年1到5月的刑案犯罪率，台南為每10萬人594件，更是六都最高。再加上近期發生的2起重大刑案，可見南台灣的治安已亮起紅燈！

    國民黨呼籲，民進黨政府別再推卸責任，應有更積極作為改善治安，改善執法環境，體恤基層辛勞，國民黨力挺警方強力執法，也盼全民支持警察掃蕩不法，讓民眾過更安穩的好日子。

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